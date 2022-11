Aragonès desoye a Junts y la CUP y avala dialogar con el Estado pese a Pegasus

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostado este miércoles por mantener la mesa de diálogo con el Estado, pese al caso de espionaje político a independentistas con el programa Pegasus y pese a los llamamientos de JxCat y la CUP a dar por finiquitada esa vía de negociación.

La sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, ha abordado el primer borrador de conclusiones del Parlamento Europeo sobre el escándalo de espionaje con Pegasus, en el que avisa de que, en los casos que afectan a políticos catalanes, "no es posible establecer" la supuesta amenaza a la seguridad nacional que invoca el Gobierno español para justificarlos.

La primera en poner sobre la mesa el asunto ha sido la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, que ha advertido de que "no hay diálogo posible con un Estado que espía a los ciudadanos".

"¿Se puede negociar cuando no se habla de igual a igual? ¿Tan poco valen los derechos fundamentales de los activistas independentistas, que no merecen ni tan solo una dimisión del Gobierno?", ha planteado Vinyets, que ha preguntado a Aragonès: "¿Tiene alguna garantía de que el CNI, a las órdenes del PSOE, no lo está espiando aún hoy?".

"No me habría imaginado nunca que ustedes utilizarían mi condición de víctima de espionaje para criticar la estrategia política. No es la mejor manera de buscar complicidades", le ha reprochado en la réplica el presidente catalán.

Aragonès ha reivindicado la mesa de diálogo pese al caso Pegasus, porque "la negociación se hace con el adversario, no con quien coincides".

"Allí donde tengamos la oportunidad de avanzar hacia el derecho a la autodeterminación y la amnistía, allí estaremos. No abandonaremos ningún espacio", ha recalcado.

También el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha orientado su pregunta en torno al diálogo con el Estado y ha emplazado a Aragonès a detallar el "listado de supuestos éxitos" que según el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dado esa vía.

Según Batet, esa mesa de diálogo "no da resultados" y no sirve para avanzar "ni en amnistía ni en autodeterminación", por lo que "no lleva a ninguna parte" y solo sirve para "garantizar la estabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aragonès ha recriminado a JxCat su "retórica vacía" y ha dicho que los resultados de la mesa de diálogo se podrán constatar "antes del 31 de diciembre", límite que se impusieron ERC y PSOE para concretar acuerdos sobre la desjudicialización de la política catalana.

Por su parte, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha vuelto a centrar su intervención en denunciar que "Cataluña está en una espiral sin precedentes de delincuencia", que ha atribuido a la "inmigración ilegal".