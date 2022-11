Ayuso defiende la videoconsulta: "No sustituye al médico, pero es parte del futuro sanitario"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que "no parece que sea tan mala la videollamada y la videoconsulta teniendo en cuenta que la telemedicina es parte del futuro sanitario". En estos términos se ha expresado la jefa del Ejecutivo madrileño ante los medios de comunicación a su llegada a la catedral de la Almudena, momentos antes de la misa con motivo del Día de la patrona de la capital. Hacía referencia así a la iniciativa de la Consejería de Sanidad de extender las videoconsultas en los centros 24 horas como alternativa "transitoria" para paliar la falta de médicos.

Díaz Ayuso ha señalado que la videoconsulta médica ya está implantada en Cataluña o que incluso "la llevaba el propio Grupo de Más Madrid en su programa electoral", ya que "es el futuro de la sanidad, es parte de la sanidad".

Así, considera "muy oportuno que una persona por una cuestión menor pueda hablar con su médico y tenga atención digitalizada". "Hoy tenemos una vida que se hace desde los móviles, sin sustituir al sistema sanitario, yo creo que una atención continuada del médico me parece que es parte del futuro. Esto lo hacen todas las comunidades autónomas", ha precisado.

Por ello, considera que no ponerlas en marcha "sería poner puertas al campo y decir que no a todos los avances que puede ofrecer la tecnología", ya que "consigue que muchas veces la atención pueda llegar mucho más lejos". "Imagínense una persona mayor, con movilidad reducida, con problemas crónicos. Antes no podía ir al médico, y ahora puede entrar en el salón de su casa y hacer seguimiento. Yo pido no denostar la medicina del futuro, que no sustituye al médico de siempre pero que sí ayuda a reforzar el sistema sanitario", ha precisado.

Todo ello, ha continuado, "dependiendo de la gravedad, de la circunstancia, pero sí puede ayudar a que un médico pueda mirar directamente y recetar Paracetamol ayuda a reforzarlo".