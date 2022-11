Meghan Markle critica que se la tildase de 'difícil': "En realidad quieren decir zorra"

Ya el título del nuevo episodio d su podcast Archetypes daba una ligera idea gracias a un ingenioso juego de palabras. To 'B' or not to 'B'? es la manera shakesperiana que ha tenido Meghan Markle de poner en cuestión si hay que ser o no ser una "zorra", una de esas palabras 'prohibidas' en el idioma angloparlante, "Bitch", y a la que se alude con un sencillo "B word" [la palabra B].

Meghan ha estado acompañada para hablar de esa etiqueta que le impusieron desde que comenzó a salir con su marido, el príncipe Harry, de las empresarias de éxito Mellody Hobson y Victoria Jackson. Es con ellas con quien inicia el diálogo y explica por qué cuando todas ellas han sido tildadas de "difíciles" en realidad es la forma aceptada socialemente de ser llamadas "zorras".

"Lo que esa gente insinúa cuando usan dicha palabra tan fuerte es un 'Qué mujer más difícil'. En realidad esto último es únicamente un eufemismo o, bueno, ni siquiera eso. Lo cierto es que es una palabra en clave para decir la palabra B", ha explicado la duquesa de Sussex, así como que es una asociación que todo el mundo tiene asimilada.

Sin embargo, Meghan considera que siempre se ha visto desde un punto de vista machista, intentando dejar mal a la mujer en cuestión, cuando en realidad la etiqueta de difícil o de zorra suele esconder virtudes que no han gustado históricamente a los hombres.

"En verdad quizá etiquetar a una mujer con la palabra B o como difícil es tomar el camino corto, un atajo, en la mayoría de las ocasiones. Ha sido otra forma de ocultar algunas de sus cualidades increíbles: su persistencia, su fuerza, que tenga opiniones firmes, tal vez incluso su capacidad para recuperarse", ha añadido.

Meghan ha explicado que ella suele tener una "reacción visceral" cuando escucha la palabra B. "¿Acaso no se crea así a los villanos? A una mujer asertiva que ostente una posición de poder se le llama zorra y se convierte en una forma de quitarles ese poder y recordarles su lugar", ha puntualizado, antes de hablar con sus compañeras sobre el origen de la palabra (el cual remontan algunos estudios a la Antigua Grecia) y sobre el incremento de su uso a partir de los años 80.

Finalmente, han hablado de la reapropiación por parte de algunas mujeres del término, al llamarse a sí mismas "bad bitch" [zorras malas o mala pécora]. Markle asegura que lo admira, pero que a ella le "da urticaria" solo de pensarlo porque tiene "cero interés en reclamar ese término".

"Para algunas mujeres es cuestión de aceptarlo y reclamarlo, quitándole el poder, tal vez incluso usando la comedia para desactivarlo. Y para otras en cambio es seguir ahí sin verse afectadas por las implicaciones de esta palabra o de la otra, 'difícil'", ha terminado.