Valentina Zenere, en 'El Hormiguero': "Tengo un gran sentido del olfato y me da asco hasta el olor de mi saliva"

El Hormiguero recibió por primera vez a la actriz Valentina Zenere, que presentó el estreno en Netflix la sexta temporada de la serie Élite, que llega a la plataforma el próximo 18 de noviembre.

La argentina le comentó a Pablo Motos que en la serie "nos hemos besado todos con todos" y el presentador le enseñó la 'chuleta' que le habían hecho sus guionistas para entender la serie.

Zenere sorprendió a al valenciano cuando le hizo una extraña confesión: "Tengo un extraordinario sentido del olfato y puedo oler la saliva hasta en los vasos".

"Me da mucho asco, no lo puedo evitar. La de mi novio no, pero la mía sí. Me pasa desde pequeña, que un día fui a beber en un vaso de plástico y olí mi propia saliva", recordó la invitada.

Pero como en la serie hay muchas escenas de besos entre los personajes, la actriz le hace una curiosa petición a sus compañeros: "Les pido que no beban Coca Cola porque me da náuseas el olor, huele fatal. No puedo ni tocar un vaso con esa bebida", aseguró la actriz.