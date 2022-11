Hace poco celebramos el Halloween. Y muy pronto, tendremos el Black Friday y el Cyber Monday. Son solo tres ejemplos triviales de la influencia “cultural” y consumista que irradian los Estados Unidos a todo el mundo. No digamos ya si entráramos en la ecuación los imaginarios de toda índole que crea Hollywood y, evidentemente, el peso de la economía estadounidense.

Como habrán notado, no he hablado de la influencia política. Y no lo he hecho porque hasta hace muy poco lo que transmitía su sistema político era estabilidad y responsabilidad, lo que no significaba disrupción alguna para las demás democracias liberales del mundo. Pero todo se rompió en mil pedazos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Este martes 8, aunque no lo crean, es un día importantísimo para el futuro de las democracias occidentales. Y lo es porque la derecha que antes era ley y orden hoy es anarquía y asalto al poder como sea. De los hiperventilados del Partido Republicano aprenden otros hiperventilados de derechas como, por ejemplo, Ayuso en España. Lo que dijo ayer del PSOE es de manual.