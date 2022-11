'OnCortex Pro', ganador del premio a Mejor Videojuego Accesible de Fundación Once

El videojuego OnCortex Pro, presentado por Anzcade Games, de Badajoz, ha sido elegido como Mejor Videojuego Accesible de Fundación ONCE, en el marco de la IV edición del concurso nacional Indie Games Málaga.

El galardón, al que optaban cinco finalistas, se ha entregado en una gala celebrada este fin de semana en la sede del Polo Nacional de Contenidos Digitales y retransmitida vía streaming.

OnCortex Pro competía con: Bigger Than Me (Jaén), de Dead Pixel Games; Clouzy (Getafe, Madrid) de Tinymoon; Locked Out Memories (Valencia), de No Fear Games, y Luto (Las Palmas, Canarias), de Broken Bird Games.

OnCortex Pro es una aplicación con diferentes juegos para estimular el cerebro que dispone de cuatro categorías para trabajar las diferentes funciones cognitivas de forma variada y controlada: memoria, atención, funciones ejecutivas y lenguaje. Se ha creado pensando en personas que quieran realizar estimulación cognitiva de una forma fácil, sencilla y divertida.

Con este reconocimiento al mejor videojuego accesible, Fundación ONCE y el Polo Nacional de Contenidos Digitales pretenden impulsar el desarrollo de videojuegos inclusivos que incorporen la temática de la discapacidad y tratar así de sensibilizar, concienciar y normalizar la percepción que tiene la población general sobre el colectivo de personas con discapacidad.

Estos premios son una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, destinada a dar visibilidad a la industria independiente del videojuego en España y fuera del país y a premiar a las mejores iniciativas.

En esta ocasión cuenta con patrocinadores de alto nivel de la industria como Uptodown, el Ministerio de Cultura y Deporte, Fundación ONCE, Product Madness, Viva Games y Kaiju, así como con la colaboración de la Universidad de Málaga, la Diputación provincial de Málaga, OWO, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la Asociación Española de Desarrolladores (DEV), la asociación GayMer, Málaga Jam, Brantor y EVAD.

Como media partner, vuelve a contar con el apoyo de Málaga Hoy y Hobby Consolas, así como con Cervezas Victoria como party partner.