El Rec.0 se consolida como el festival más ecléctico de Cataluña

El Rec.0 evoluciona, se transforma y se adapta a un entorno cambiante. Eso sí, manteniendo siempre un crecimiento sostenido, y también sostenible, desde las últimas ediciones. Después de una primera prueba de fuego en mayo, en un escenario ya post pandémico, el festival recupera el esplendor de sus inicios para reivindicar de nuevo la alegría de (re)vivir la calle de forma festiva y despreocupada.

Precisamente, el eslogan de este año del festival: Quedem? (¿Quedamos?) es una invitación directa a la diversión sin límites ni restricciones. Y, lo hace de nuevo bajo el pretexto del consumo, uniendo en armonía a más de 100 marcas comerciales y diseñadores de moda que se ubican en 53 espacios industriales convertidos en pop up stores de moda en un nuevo y sorprendente circuito por el genuino barrio del Rec de Igualada, con tanta personalidad arquitectónica y patrimonial como la propia iniciativa.

"El REC.0, es un festival vivo, efímero y rápido. Cada nueva edición es un reto para el equipo, el de sorprender y ofrecer alguna cosa más en cada edición", asegura Marina Iglesias, cofundadora de la iniciativa. Esta revolución comercial que sacudirá a partir del miércoles 9 de noviembre las viejas fábricas en desuso y llenará de gente las tranquilas calles adoquinadas del barrio centenario de la piel durará solo cuatro días: hasta el sábado 12 de noviembre. Ya se sabe que lo bueno, si es breve, dos veces bueno.

Uno de los espacios industriales donde se ubican las pop up de moda del Rec.0. MARC VILA

Todo el mundo tiene su sitio y espacio

Lo que aporta singularidad al Rec.0 es su propio eclecticismo con propuestas que se vertebran en varios formatos y espacios, adaptados a cada marca: "Es un festival que mezcla, combina, y ofrece distintos puntos de vista. Es pasado, presente y futuro, en un solo escenario", añade Iglesias. Así, en el Rec.0 conviven grandes firmas internacionales como Levi’s, Munich, Adidas, Nike o Textura; con diseñadores independientes como Miriam Ponsa, Txell Miras y Josep Abril, con creadores emergentes que sostienen sellos de nueva creación que incorporan desde sus inicios, valores tan reivindicados por el sector de la moda como la honestidad, la proximidad y la sostenibilidad.

Es festival que mezcla, combina, y ofrece distintos puntos de vista. El Rec.0 es pasado, presente y futuro, en un solo escenario", afirma Marina Iglesias, cofundadora del Rec.0

Por ejemplo, la diseñadora Miriam Ponsa, que participa en el Rec.0 desde la primera edición, ha dado recientemente un giro a su modelo de negocio que ahora es digital con pedidos bajo demanda: "Queríamos dejar de generar stocks innecesarios y salirnos de la rueda de la producción por temporadas en tiendas físicas", explica Ponsa. En el festival la diseñadora manresana pondrá a disposición de su habitual clientela, algunas piezas de anteriores colecciones y modelos específicos de las ventas pre order.

Venta de stocks de ropa, calzado y complementos a precios radicales MARC VILA

La sostenibilidad, por delante

El Rec.0 es mezcla y contradicción, pero también es una iniciativa que muestra la transversalidad del sector, a través de la creciente apuesta de marcas comprometidas con el medio ambiente y la sociedad. Destaca por ejemplo, la iniciativa + REC SOSTENIBLE, un crisol de pequeños sellos locales y otros proyectos sociales, que tienen otra visión de producir y consumir moda. Ahí no importa tanto la cantidad, como la calidad y el mensaje que hay detrás.

El espacio sostenible se sitúa en la primera planta del Museu de la Pell de Igualada y ampara una veintena de firmas, como las ganadoras del Concurso Rec.0/080 Barcelona Fashion, que la organización impulsa cada edición con la pasarela catalana.

The Artelier de la joven Alba Ayza es una de ellas y esta edición, debuta en el Rec.0 con máximas expectativas: "Me interesa darme a conocer a un público sensible con las pequeñas marcas que hacemos las cosas de otra manera", decía la diseñadora barcelonesa. En su espacio, The Artelier pondrá a la venta prendas icónicas como abrigos, chaquetas, pantalones y balaclavas.

Queríamos dejar de generar stocks innecesarios y salirnos de la rueda de la producción", recuerda la diseñadora Miriam Ponsa

La última colección The Artelier presentada en la pasarela 080 Barcelona Fashion. THE ARTELIER

El espacio + REC SOSTENIBLE también acoge una exposición de diseño con looks creados por estudiantes de las siete escuelas de diseño de moda de Cataluña y un espacio de reflexión y debate, con charlas tematizadas que ponen de relieve la cara más incómoda de la moda.

Otra iniciativa que se incorpora en el calendario del Rec.0 es el ingenioso Mercado de Intercambio que revalida su éxito, tras el debut de la pasada edición de primavera. Se lleva a cabo el sábado 12 de noviembre y los participantes pueden comerciar prendas en desuso de sus propios armarios con otros consumidores. Lo que para uno es un lastre, para otro es un tesoro. ¿Qué hay más sostenible que dar una segunda vida a la ropa que aún es llevable.

Uno de los patios industriales donde se alojan las food trucks del Rec.0. MARC VILA

El triunfo de la cocina callejera

La moda es el gran eje del Rec.0, pero no sería lo mismo si no hubiera en paralelo a las pop up stores, un festival gastronómico dentro de la propia iniciativa comercial, para ofrecer al visitante una selección de la mejor cocina de calle del momento con opciones para todos los gustos y preferencias.

Como novedad, destaca por ejemplo la implantación del restaurante efímero del Somiatruites, liderado por el chef David Andrés, actualmente en los fogones también de Via Veneto. Andrés abrirá un espacio gastronómico en una casa antigua del barrio para alojar, solo durante los días del festival, una experiencia gastronómica singular: reinventará los clásicos bocadillos con fórmulas más sofisticadas.

La zona de picnic y las áreas de las food-trucks ubicadas en su mayoría en los distintos patios industriales del circuito comercial del Rec.0 complementarán la oferta gastronómica.

Precisamente en estos espacios más distendidos que agruparán a centenares de personas también se desarrollarán las principales actividades culturales pensadas para todas las edades: desde talleres infantiles a conciertos en directo o sesiones de dj’s.

El barrio del Rec de Igualada en plena transformación. MARC VILA

Revalorizar el patrimonio industrial

Por último, el Rec.0 nació originalmente en 2009 con la voluntad de dar a conocer el entorno patrimonial del barrio del Rec de Igualada y sus edificios emblemáticos considerados joyas arquitectónicas para salvarlo de las amenazas de los planos urbanísticos de entonces.

Este espíritu de reivindicación de una zona emblemática de Cataluña se mantiene a través de distintas actividades pensadas para dar a conocer al gran público la historia y los entresijos del barrio de las curtidurías. Para ello, como novedad, la organización ha abierto por primera vez la Adoberia Morera que permitirá mostrar las entrañas de una fábrica en funcionamiento.

También habrá programada una visita guiada por el proyecto divulgativo REC PORTES OBERTES y la visita de tres estudios creativos: Ricard Vila Studio, el nuevo coworking LaMaca y el centro de operaciones de L’Adoberia, que muestra como las antiguas fábricas de pieles se pueden reconvertir en espacios de diseño que alojan a distintos artistas. El barrio del Rec de Igualada sigue un proceso de transformación similar al que está experimentando el barrio industrial de Poblenou de Barcelona, uno de los hubs creativos más potentes de la capital catalana.

Moda también para los más pequeños. MARC VILA

Igualada; Del miércoles 9 al domingo 12 de noviembre; rec0.com.