Almeida reivindica la calle de Millán Astray en el centenario de la fundación de la Legión

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha encomiado este martes la existencia en el callejero de la capital de una vía dedicada al fundador de la Legión, Millán Astray. "En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad", ha manifestado entre los aplausos de los asistentes al acto de inauguración de la estatua en honor al Cuerpo.

El Gobierno municipal del Partido Popular devolvió al general Millán Astray al callejero de Madrid en 2021, con la restitución de la placa en la calle que lleva su nombre en el distrito de Latina en cumplimiento de una sentencia judicial. El nombre del general gallego sustituía al de la maestra Justa Freire tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la recuperación de los nombres de las calles cambiados al amparo de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que el Ayuntamiento acató.

Antes, en abril de 2017, el pleno de Madrid aprobó, de la mano del Gobierno de Manuel Carmena, y con la abstención del PP, el cambio de 52 calles franquistas, entre ellas la de Millán Astray, la plaza del Caudillo o la calle Caídos de la División Azul.

Más recientemente, en octubre de 2022 -también en sesión primaria- el trio de las derechas (PP, Cs y Vox), tumbó una propuesta de Más Madrid y PSOE para cambiar el nombre a seis calles de la ciudad por estar vinculadas a personajes de la época franquista. Entre ellas, volvía a estar la vía Millán Astray, en sustitución de la placa a la maestra republicana Justa Freire, así como la calle de Caídos de la División Azul por Memorial 11 de Marzo de 2004.

Ante el resultado negativo, los socialistas lamentaron que se perdiera una "nueva oportunidad para situarse al lado de los demócratas y no de los franquistas". Lo que para los del PP "no va de calles" sino del "macabro sentimiento de desenterrar muertos" de la izquierda. Y que en Cs prefirieron abstenerse del debate y "no volver a apoyar ninguna decisión relacionada con la memoria histórica", o como la tildaron los de Vox con mayor dureza para justificar su 'no': " La ley de desmemoria histérica" y de "desmemoria antidemocrática".