Almeida se relame ante el "culebrón" del PSOE para presentar su alcaldable en Madrid

No falla: desde hace tres o cuatro semanas la pregunta sobre el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, todavía sin rostro a seis meses de las elecciones municipales de mayo, siempre sale a la luz en los canutazos al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El regidor popular no oculta su sonrisa y dispara; "Es un casting"; "Al elegido no le va tocar El Gordo sino la pedrea"; "Van a tener que coger a alguien a lazo"... El repertorio de chanzas es muy variado y este martes, día en el que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha dejado entrever que el aspirante al bastón de mando será una mujer, su máximo rival lo ha seguido engordando.

"Cuanto antes pongan fin al culebrón, antes dejarán de hacer el ridículo porque, insisto, yo creo que no hay un solo militante del PSOE de Madrid, quizá salvo Pedro Sánchez, que no se sienta absolutamente abochornado por el culebrón que están dando ya desde hace tiempo, con ese baile de nombres, ese baile de candidatos, tantos que han dicho que no, por supuesto, a Pedro Sánchez", ha cargado Almeida este vez en un acto municipal desde el Palacio de Cibeles.

Pocas horas después de que Lobato, quien se disputará con Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid, haya asegurado -durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3- que el PSOE tendrá "una gran alcaldesa, una candidata muy potente y con un gran equipazo", Almeida ha pedido respeto para los militantes del puño y la rosa. "Los militantes del PSOE merecen más respeto por parte tanto de Pedro Sánchez como de Juan Lobato", ha deslizado.

Como ya es habitual en su línea argumental, ha aclarado que "en el caso de que fuera la ministra (de Industria, Comercio y Turismo) Reyes Maroto", los madrileños ya saben que el candidato realmente es "Pedro Sánchez", a quien siempre le arroga la responsabilidad de escoger al alcaldable socialista. Y para disipar cualquier acusación de "machista", ha puntualizado que "si fuera un ministro como Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska diría exactamente lo mismo". "El candidato del PSOE, sea hombre o mujer, responde a un nombre, que se llama Pedro Sánchez, y eso los madrileños lo tienen muy claro en estos momentos".