Tamara Gorro da un consejo a sus seguidores relacionado con el eclipse lunar: "No le echéis cuentas a nada"

Tamara Gorro ha sorprendido esta mañana a sus seguidores de Instagram con una noticia que, según ha dejado ver, le afecta en su ámbito más personal.

Tirando del buen humor que le caracteriza, la modelo ha comenzado su día con sus compañeros en la oficina dejando claro cómo puede afectar a la sensibilidad de las personas el eclipse lunar de este martes.

"A mi con la luna a veces me crece el pelo y se me quitan las canas, aunque hoy si tengo alguna", comenta risueña. "También puedes estar muy mal o muy bien, así que hoy no le echéis cuentas a nada", asegura la influencer.

"Si sale mal o estáis tristes es por eso. Y si estáis bien, pues mejor para vosotros", concluye la mostoleña en su discurso. Además, ha aprovechado para compartir un vídeo, publicado también en su cuenta de Instagram, donde da más consejos para aquellas personas que hayan comenzando mal su día.

"Saca tiempo para ti. Piensa algo bonito. Respira", son las tres frases motivadoras que ofrece, mientras se da un baño de espuma acompañado de velas con olores y música relajante. Tras este momento de calma, sale arreglada, maquillada y con un pelo rizado y brillante para "salir a comerse el mundo".

Pero, aunque Tamara Gorro sea la primera que aporte consejos para aquellas personas que están en una etapa de bajos ánimo y se muestre bien, ahora mismo ella no está en su mejor momento.

Así lo aseguró en la alfombra roja de los Los 40 Music Awards, donde comentó a los medios que se encuentra "muy mal", puesto que ha vuelto a retroceder en su depresión. Reconoció que acudir a una gala, arreglarse y encontrarse con sus amigos le ayuda a estar bien, pero que es algo que solamente le hace evadirse durante unas horas.