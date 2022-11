Que Violeta Mangriñan no se encuentra en su mejor momento es un hecho del que cada vez son más conscientes todos sus seguidores. Prueba de ello han sido las últimas declaraciones que compartía la influencer a través de su perfil de Instagram. "Otra vez mareo", contaba vía stories.

El malestar comenzó al volver del evento que celebró Sephora entre diferentes creadores de contenido. Como la propia valenciana desveló en su cuenta, tuvo que tumbarse al llegar a su casa para intentar calmar los fuertes mareos y dolores de cabeza que siente.

Además, aseguró haberse hecho diferentes exámenes médicos para poder saber a qué se enfrenta: "Mañana me dan los resultados de las analíticas, no pienso parar de hacerme pruebas hasta que averigüe qué me pasa. Ya son dos meses con dolores de cabeza y mareos".

'Story' de Violeta Mangriñán Violeta / INSTAGRAM

Del mismo modo que anunció sus problemas de salud, ha comentado recientemente que, por el momento, no ha obtenido los resultados médicos aunque sigue tomando complementos alimenticios. "Sigo tomando Natalben, que tiene un montón de vitaminas, hierro, etc" respondía a una seguidora preocupada por ella.

Lo cierto es que la influencer ya ha sido diagnosticada con síndrome de Hashimoto. Esta enfermedad, también conocida como Tiroiditis crónica, se trata de una inflamación repetida de la glándula de la tiroides que puede llegar a producir hipotiroides.

Violeta Mangriñán es muy consciente de su salud y se preocupa mucho por esta, especialmente desde dar a luz a su hija Gala.