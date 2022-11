El PSOE espera que Unidas Podemos y Yolanda Díaz superen unas diferencias que no les pillan por sorpresa y "se veían venir"

El PSOE confía en que Unidas Podemos y Yolanda Díaz logren superar sus diferencias de cara a las elecciones generales del próximo año e, incluso, a las municipales y autonómicas, a las que no concurrirá Sumar, pero que son "importantes". Así lo trasladan fuentes socialistas, que añaden que la polémica de los últimos días ya "se veía venir" pese a que ha sido ahora, con los mensajes de Pablo Iglesias a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo pidiéndole "respeto" por elegirla como sucesora, cuando esas rencillas se han hecho públicas.

Desde el partido no entran a responder sobre si la sensación reinante en Ferraz es la de preocupación, pese a que del éxito de la candidatura -o candidaturas- a la izquierda del PSOE depende en gran medida que los socialistas logren retener las autonomías y ayuntamientos que ya gobiernan, en mayo, y el Ejecutivo central, a finales de 2023. Con todo, sí transmiten esperanza en que las diferencias internas en Unidas Podemos, que ha llegado a poner en duda que Díaz vaya a ser su candidata, se solucionen en los próximos meses.

"Espero que se resuelva", dice una fuente autorizada de los socialistas que, además, añade que esto no le ha cogido "por sorpresa". Al final, entiende esta fuente, los dardos públicos que Iglesias lanzó este fin de semana -y que en un primer momento negó que fueran dirigidos a la vicepresidenta- no son más que la exhibición de unas desavenencias que vienen de antes y que no dejan de estar relacionadas con la posición de poder que Unidas Podemos tendrá en la plataforma de Díaz, Sumar.

En este sentido, recuerdan que ya ha habido polémicas soterradas en las últimas semanas en lo referido a la negociación de Presupuestos o en la de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que el rechazo final del PP provocó que la crisis entre los morados y Díaz quedara no fuera a más.

En público, tanto el PSOE como el Gobierno optan por no entrar "en cuestiones internas de partidos". Este lunes, la portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, desechó entrar en la polémica al señalar que "las decisiones orgánicas de otros partidos les corresponden a ellos". "Lo que espero y deseo es que todos los partidos políticos que somos progresistas de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y también a las próximas elecciones generales tengamos una importante capacidad de movilizar a nuestro electorado", dijo la ministra de Educación.

Este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha echado mano del mismo argumentario. "Saben que no comentamos cuestiones internas de los partidos", ha señalado en una primera pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la repregunta, la también ministra de Política Territorial no ha querido ir más allá, pero sí ha puesto el foco "en lo que hay al otro lado" -en referencia al PP, del que ha dicho que "cuestiona la democracia"- para pedir unidad. "El Gobierno está centrado en gobernar", ha lanzado Rodríguez, que ha continuado apuntando que el Ejecutivo "ambiciona" lograr "una mayoría progresista" para seguir consolidando "lo que ya somos: una democracia plena".