La consellera Serret: "Usaremos toda la fuerza política y democrática del caso Pegasus en la mesa de diálogo"

L'Eurocambra constata que 65 independentistes vam ser espiats per l'Estat espanyol. El motiu? Treballar per la llibertat del nostre país.



En una democràcia no s'espia a l'adversari polític. Cal arribar al fons de la qüestió per justícia i dignitat política. #CatalanGate