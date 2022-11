Elecciones legislativas en EE UU 2022: ¿Cuándo se conocerán los resultados de las votaciones?

Este martes 8 de noviembre de 2022 tendrán lugar las elecciones legislativas de Estados Unidos, cuando se decide quién controlará los dos órganos que conforman el Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.

En estas votaciones, la mayoría de los estados tienen claro quién será su candidato, por lo que el foco de atención está centrado en unos pocos estados en los que la batalla está más reñida entre Republicanos y Demócratas. Estos estados son: Nevada, Georgia, Ohio, Arizona y Pensilvania.

Estos estados son importantes a la hora de determinar el resultado en las elecciones legislativas, unos resultados que se dan a conocer de forma muy diversa, ya que las votaciones no están centralizadas, cada estado controla el recuento de sus votos y su procedimiento es diferente.

Cada estado comunica los resultados a una hora

De hecho, en anteriores elecciones, ha habido que esperar hasta uno o varios días después de la celebración para conocer finalmente al ganador de las votaciones. Además, se suelen conocer antes los resultados de los estados menos competitivos que aquellos en los que los votos están más reñidos.

Ejemplo de ello se puede encontrar en las elecciones presidenciales de 2020, cuando los resultados finales del estado de Georgia, donde se concretó el ganador presidencial, no llegaron hasta más de dos semanas después, lo que dio lugar a los rumores de que las elecciones habían sido amañadas, tal y como se recoge en The New York Times.

Sin embargo, las elecciones legislativas no suelen demorarse tanto como las presidenciales, ya que la participación electoral es más baja y habrá menos votos por correo por el fin de las restricciones por Covid, unos votos que suelen tardar más en contarse.

Por lo tanto, aunque los resultados de las elecciones comienzan a saberse por parte de algunos estados a partir de las 18.00 horas (hora local), habrá otros que no se conozcan hasta pasada la medianoche o, incluso, al día siguiente de la votación.