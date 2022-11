La segunda jornada del juicio por abusos sexuales supuestamente cometidos contra Carlota Prado dentro del reality Gran Hermano comenzó este martes en Madrid con la inesperada presencia de la supuesta víctima, que no estaba llamada a declarar en esta ocasión, pero que solicitó al juzgado ser escuchada de nuevo. Al cierre de este artículo aún no se conocía la decisión de la jueza sobre si podría o no declarar.

En esta sesión, que debía comenzar a las 9.30 h de la mañana pero que se retrasó, se juzga a José María López por supuestos abusos sexuales cuando Prado estaba bajo los efectos del alcohol dentro de la casa de Guadalix.

Para esta jornada está previsto que declarara Pilar Blasco, CEO de Endemol Shine-Iberia, a la que pertenece Zeppelin, productora de Gran Hermano.

Además, declarará el psicólogo que estaba presente la noche de autos y el día posterior y un perito judicial llamado por parte de la defensa. Esta es una jornada especialmente sensible para la supuesta víctima, pues estaba previsto también que se visionaran los de los supuestos abusos, así como los de las horas posteriores. Después, las conclusiones dejarán visto para sentencia el asunto, que debería tener una sentencia en menos de tres meses, aunque es un plazo que puede alargarse.

El juico se celebrará a puerta cerrada, lo que impedirá que la prensa acceda a la sala donde se llevará a cabo el juicio, a pesar de lo cual este medio seguirá informando de los pormenores que sean posibles.