Adela González vive su primera polémica en 'Sálvame' con un fuerte desencuentro con Belén Rodríguez: "Es mi trabajo"

Lleva poco tiempo, pero Adela González ha conseguido hacerse su sitio en el complejo universo de Sálvame. Presentadora oficial desde hace ya algunos meses, la conductora del programa de las tardes de Telecinco ha vivido su primera polémica.

Ha sido con Belén Rodríguez por el ya famoso tema de los 100.000 euros que la colaboradora le prestó en su día a Kiko Hernández para hacer frente a una complicada situación económica.

"Me alegro mucho de que no esté Adela, porque no se puede tener menos sensibilidad tratando los temas", decía hace unos días Belén Rodríguez a su llegada al plató de Sálvame.

Un duro ataque al que la propia Adela decidió hacer frente desde el mismo plató. "Todo el mundo tiene todo el derecho y la libertad a decir lo que opine", arrancó la presentadora.

"Entiendo que lleváis aquí muchos años, más de 13 años, con vuestras filias y vuestras fobias. Sé que hay temas y días en los que es complicado que a ciertos colaboradores, porque os queréis y odias en el mismo día, no os apetecen ciertas preguntas, pero ese es mi trabajo", argumentó Adela.

Así, la presentadora lamentó que sea el mensajero el que, a veces, se lleve "la patada", pero lo entiende: "No pasa nada, yo tengo buen rollo contigo, acepto tus disculpas y considero que son sinceras".

"Si no la sintieras tampoco tienes que decir que lo sientes, cuando todo el mundo se queja algo estás haciendo bien", sentenció rotunda Adela, que arrancó el aplauso del público.