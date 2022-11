Pipi Estrada asegura que Piqué "engañó" a Shakira: "Lo que pasó en Mónaco el año pasado, allí se va a quedar"

Piqué y Shakira continúan inmersos en el intento de acuerdo de divorcio, especialmente por los aspectos que refieren a la custodia de Milan y Sasha, los dos hijos que tienen en común.

La artista colombiana organizó este lunes en la vivienda familiar de Barcelona, donde actualmente reside ella, la quinta reunión para intentar solucionar los aspectos relacionados con sus pequeños de 9 y 7 años.

El deportista no acudió a la que fue su casa, sino que fue su abogado, Ramón Tamborero, el que asistió a este intento de acuerdo. Y, como representante legal de la cantante, estuvo presente Pilar Mañé.

Por el momento, se desconoce si la reunión ha tenido algún fruto, pero este quinto intento podría ser el final de un tenso desacuerdo por la custodia. Del mismo modo, también podría ser el principio de los trámites separación, pues este es uno de los aspectos que más importa a ambos, ya que afecta a sus hijos.

De ello hablaron en Sálvame, donde, además, Pipi Estrada habló de un viaje a Mónaco del deportista el pasado verano del que, según él, no tendría constancia Shakira. "Estuvo engañada, porque él dijo que fue a hacer unos negocios de la empresa Cosmos, pero a lo que fue es a una fiesta particular. Y ahí me voy a quedar".

"Lo que quedó en Mónaco en verano del año pasado, en Mónaco se va a quedar", dijo el periodista deportivo.

El periodista aseguró también que Piqué conoció a Clara Chía en una cena que organizó y a la que la joven acudió acompañando a un chico, Paul Mas, que luego fue despedido. "Tiempo después se ha convertido en tu novia y Paul ha sido despedido de tu empresa", aseguraba el comunicador, dirigiéndose directamente a Piqué.