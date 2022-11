La reacción de Claudia a la escapada de su novio, Javi, en 'La isla de las tentaciones': "¿Pero qué ha visto?"

Cuatro emitió este lunes 7 de noviembre una nueva gala del debate de La isla de las tentaciones. En ella, se pudo ver la primera reacción de Claudia a uno de los momentos más virales de la edición: la huida de Javi a través de la playa para encontrarse con su novia en Villa Playa.

El joven lo decidió después de que, en las imágenes de la hoguera, diera la impresión de que Claudia había besado durante un juego a Álvaro Boix, su tentador favorito. En el avance del capítulo del jueves, se pudo ver que el catalán llegaba a la mansión de las chicas y que tanto ellas como los solteros tuvieron que esconderse rápidamente en sus habitaciones.

En el debate, se pudo ver lo que ocurrió antes y después de esto: en la villa de las chicas, los participantes hablaban, precisamente, de los problemas que veía Claudia en Javi, su novio. Entonces, un aviso por megafonía hizo que todos se fuesen corriendo a los dormitorios.

EXCLUSIVA 🚨 La reacción de Claudia a la entrada de Javi en Villa Playa



🔁 Estoy flipando

❤️ La que se lía por favor#TentacionesDBT7 pic.twitter.com/mR2PXe9CKx — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 7, 2022

Después, irrumpió Javi, que fue corriendo de un sitio a otro llamando a su novia. Pese a su empeño, no llegó a encontrarse con Claudia, porque esta se escondió en un dormitorio y porque tanto Hugo Paz como el personal del programa frenaron su camino.

Con todo, Claudia reconoció su voz y no pudo evitar romper a llorar al preguntarse qué podría haber visto de su convivencia para reaccionar así. "No me lo puedo creer. ¿Pero qué es lo que ha visto?", se quejó, abatida, mientras su compañera Ana trataba de darle consuelo.