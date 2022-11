Kiko Rivera reaparece, visiblemente más delgado, tras sufrir el ictus

Kiko Rivera se recupera poco a poco del mayor susto de su vida. Así lo ha confirmado a la prensa este lunes, cuando se cumplen dos semanas de haber sufrido un ictus. Con actitud optimista, y visiblemente más delgado, ha actualizado su estado de salud.

Acompañado de su mujer, Irene Rosales, el Dj ha sido preguntado cuando daba un tranquilo paseo hasta el colegio de sus hijas Ana y Carlota. "Estoy bien", ha avanzado a Europa Press, añadiendo un pequeño matiz: "No puedo decir que esté al 100%. Vamos a poner un 95".

"Ahora no me asfixio", ha contado. Además, lleva "20 días sin fumar", lo que ha sido una de las mejores decisiones que ha podido tomar en esta nueva etapa de su vida en la que, como asegura, se está tomando muy en serio tanto su alimentación como la práctica de deporte.

"Siempre he sido un gran fumador, vosotros me veíais todos los días, y ahora me siento bien, lo llevo bien", ha explicado.

De hecho, centra su atención, siempre que puede, en su vida profesional. Su última canción, Vudú, está "funcionando". "Estoy centrado en la música", ha asegurado.