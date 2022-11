Esther Doña reapareció hace unos días en el programa que Sonsoles Ónega presenta en Antena 3. La viuda del Marqués de Griñón concedió su primera entrevista en televisión después de que Santiago Pedraz anulara su compromiso, dejándola compuesta y sin boda.

Doña señaló a Pedraz como el principal causante de sus males, se sacudió cualquier responsabilidad y dibujó a su ex como un hombre inmisericorde, capaz de abandonarla a su suerte y carente de empatía. La ex modelo de mirada penetrante llegó a decir que, gracias a ella, Pedraz había podido codearse con lo más florido de la aristocracia nacional.

Unas palabras que despertaron todo tipo de comentarios, pero que en ningún caso sorprendieron, por ejemplo, a los hijos de Carlos Falcó, que se aventuran a confirmar que esa que mostró en televisión es parte de la personalidad conflictiva que, por mala suerte, dicen que conocieron.

Doña sabe que, por el momento, Pedraz no va a dar detalles sobre las verdaderas causas que le llevaron a romper el noviazgo, pero eso no significa que su silencio vaya a ser eterno: "Esther es pasado para mí. No he visto su entrevista ni tengo ninguna intención de verla. Hice lo que tenía que hacer y por ello estoy tranquilo", dice en conversación con 20minutos.