Mirian Galán, ganadora de los Global Teacher Awards: "El mayor aprendizaje se produce de 0 a 6 años"

La vocación de Mirian Galán (Getafe, 1982) es magnética. Padres, niños y compañeros de trabajo demuestran por todos los medios su admiración a la profesora que empezó escribiendo en un blog, SuperEducalandia, como canal de comunicación con las familias. Su popularidad se disparó con la pandemia, fue galardonada a Mejor Blog de Educación en 2020, nominada un año después al mismo premio... pero el culmen, sin duda, lo alcanzó con la noticia que recibió hace unas semanas en su bandeja de entrada: es la ganadora de la V edición de los Global Teacher Awards, conocido también como el "Nobel de la Educación".

Docente de Educación Infantil desde hace dos décadas, Galán recibe el reconocimiento con una mezcla de desconcierto y orgullo, y agradece que la etapa que educa a los niños desde que nacen hasta los seis años esté recibiendo el valor que merece. Su premio, dice, pertenece también a la comunidad educativa que la rodea y la motiva a seguir cada día con la misma motivación de ejercer un oficio que, lamenta, está muy poco valorado por la sociedad. Llega a la redacción de 20minutos después de dar clases en un colegio de Pozuelo (Madrid) y todavía abrumada por la buena nueva, aunque con ganas de dar a conocer su trabajo y el de muchos otros profesionales.

Es la mejor profesora del mundo, Mirian. ¿Cómo encaja esa noticia?La noticia la recibí a través de un e-mail que me llegó a eso de las doce de la noche. Tuve que leerlo unas 20 veces y realmente tardé una semana en asimilar que había ganado. No es que no confíe en mí, pero sé de gente que se había presentado y son grandes profesionales. Y también pienso que yo soy educadora infantil. Me llamó la atención que valoraran lo que es el primer ciclo de Educación Infantil y no, por ejemplo, a una persona que trabaja en Primaria. Es fabuloso y cada vez que lo pienso, digo que no solo he ganado yo, sino que ha ganado el trabajo de mucha gente, porque por lo menos aquí en España no está muy bien valorado el primer ciclo. Nos tratan más como un servicio asistencial que educativo.

Tengo entendido que no fue usted la que presentó la candidatura... ¿quién fue entonces?Tú te puedes presentar por tu cuenta o te pueden nominar, siempre que lo haga un docente o un directivo. Yo llevo muchos años trabajando y unos padres de un exalumno que son profesores me nominaron sin decirme nada. No fue hasta que no me llegó el correo preguntándome si quería participar cuando me confesaron que habían sido ellos.

¿Por qué cree que ha salido elegida?Yo creo que ha sido más por lo social que por lo laboral. Porque llevo muchos años trabajando en colegios, pero he hecho lo mismo que ha podido hacer cualquier otro profesor. Sí que es verdad que la gente, los padres y los peques, siempre están muy contentos, y yo mantengo la comunicación con casi todos. ​Siempre digo que yo formo parte de la vida de los niños, pero ellos también forman parte de la mía. Ellos se enriquecen de lo que yo les enseño, pero ellos me enriquecen a mí con otras cosas. Al fin y al cabo son ocho horas al día… y con los padres también me gusta tener un trato más familiar, porque me están confiando lo más importante que tienen. Pienso que se fijaron también en el blog y todo lo que es SuperEducalandia, y en mi labor durante el confinamiento. Lo pasé mal, como todos, y para las familias que además tenían a los niños en casa y tenían que distraerles, hice varios festivales y creo que eso también les llamó la atención.

La educación hasta los tres años la suelen tomar como una labor asistencial, y no ven todo el trabajo que hay detrás

Mirian Galán, ganadora de los 'Global Teacher Awards', en la redacción de '20minutos'.

Trabaja con niños muy pequeños. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de educarles?La cercanía sobre todo. Saber ser cercano. Nunca vas a ser sus padres, pero siempre digo que soy como su tía. Pasas mucho tiempo con ellos y tienes que darle lo que sus padres no pueden darle en ese momento. El cariño, el estar atentos…

Aun así, asegura que en España no se valora lo suficiente la Educación Infantil...Sí. Sobre todo el primer ciclo, lo que es de 0 a 3 años. Sales fuera y en Alemania o en Noruega, por ejemplo, está muy valorada. Aquí los sueldos son insignificantes y parece un voluntariado, cobramos casi el sueldo mínimo, por lo que realmente te tiene que gustar este trabajo para dedicarte a ello. Y repito, la educación hasta los tres años la suelen tomar como una labor asistencial, donde dejar a los hijos cuando tienes que ir a trabajar. No ven lo que es la labor educativa, todo lo que hay detrás. El conocer las emociones, construirse a sí mismo, su personalidad… son muchas cosas. Realmente el mayor aprendizaje es de 0 a 6 años, y aquí no se tiene en cuenta. No saben todo lo que hemos estudiado ni todo lo que hemos trabajado para dar lo mejor. Con la pandemia todo el mundo aplaudió a los sanitarios, pero ya les hemos olvidado. Con la educación pasa lo mismo. Los maestros, docentes, directivos de centros están formando el futuro de la sociedad, pero se ha perdido el respeto al docente.

Eso que comenta de las emociones y de conocerse a sí mismo es un poco en lo que se ha basado la nueva ley de educación. ¿Se está aplicando como debería?El problema es que hay muchos cambios en el sistema educativo. Que está muy bien, pero al final nunca se tiene en cuenta lo que debería, como por ejemplo las ratios en las aulas. Es absurdo. Yo hay muchas cosas que no puedo hacer porque tengo 14 niños a mi cargo y un personal de apoyo cada tres clases. Qué mínimo que sea un apoyo por cada dos aulas y que yo tuviera como mucho 10 niños. Cada vez que cambiamos de Gobierno, cambiamos de ley, pero no arreglamos las cosas que tenemos que arreglar. Con lo cual, hay cosas que están bien, pero realmente no se están teniendo en cuenta las peticiones de los docentes.

El colegio no debería ser un método de conciliación. Los colegios están para enseñar, no para hacer labores asistenciales

Ahora mismo, la educación no es obligatoria hasta los seis años. ¿Debería adelantarse esa edad?A los tres, mínimo. La mayoría de la gente los lleva antes por necesidad, no porque quieran. Al final la gente tiene que trabajar, pero el colegio no debería ser un método de conciliación, sino que debería serlo el propio trabajo. Los colegios están para enseñar, no para hacer labores asistenciales.

¿Se nota la diferencia entre un niño de seis años que viene de haber cursado Educación Infantil y uno que no? Muchísimo. Yo ahora mismo estoy de 0-3, pero antes he estado en colegios haciendo de 3-6 años. Y se nota muchísimo el niño que viene de una escuela infantil que el niño que no. Por ejemplo, el niño que viene de infantil sabe algo tan básico como mantenerse sentado, comer solo, coger una pintura, pintar… Ya no digo solo los conceptos básicos, sino el saber sentarse, el pedir permiso, el ir al baño. Son autónomos. En cambio, un niño que no ha ido a una escuela no es autónomo, no entiende, el comportamiento no lo tiene, se frustra fácilmente, no sabe gestionar tan bien sus emociones...

También es una edad en la que empiezan a sociabilizar con sus iguales por primera vez...Sí. De hecho, muchos padres llevan a los niños a la escuela por el tema social. Porque quizás les llevan al parque y les cuesta relacionarse con los demás niños, tienen problemas para compartir, o porque van a tener un hermano y quieren que empiecen a conocer lo que es la separación con el adulto.

¿Qué aprenden entonces a esas edades?Sobre todo valores. Respetar al compañero. En esa edad ellos no entienden y muchas veces se expresan pegando, mordiendo, porque no entiende. Pero es muy importante que comprendan lo que está bien y lo que está mal, el saber resolver conflictos, y explicarlo de una manera que puedan interiorizarlo de verdad. porque es a lo primero que tiran en esa edad no entienden. Luego de adultos hay muchos que no saben resolver conflictos, y, en cambio, a esa edad es cuando realmente se aprende a ser resolutivo en la vida.

¿Aprende usted de ellos?Aprendo de los niños, de los padres, de las compañeras… Todos los días me llevo algo a casa. Por eso digo que al final el premio son ellos. De los niños aprendo todos los días. Disfruto muchísimo de mi trabajo, estoy con ellos desde que son bebés y les estoy viendo crecer. El día que dicen por primera vez tu nombre te abre el corazón. Hay días que tú los tienes más duros por lo que sea, y ellos son los que te lo ilumina. Y luego de las compañeras también, que te digan lo que han hecho en clase y les ha funcionado, etc.

Porque ¿cuántos años lleva ejerciendo?Unos 20. Tengo 40 años y fue terminar de estudiar y ponerme a trabajar. Y me saqué auxiliar de enfermería, un máster en logopeda… Pero he seguido estudiando.

¿Ha cambiado mucho la forma de educar en estos años?Mucho. Increíble. Yo también he cambiado. Antes era muy nerviosa, estaba todo el rato de aquí para allá, y mi forma de ver, ya no solo al niño, sino a la educación, ha cambiado mucho. También me he formado mucho y vas cogiendo las cosas que te sirven.

Con la pandemia y las mascarillas hubo un retraso madurativo en el lenguaje increíble

¿Qué la animó a decantarse por la Educación?Yo quería estudiar Publicidad. Nada que ver [ríe]. De hecho, hice el bachillerato artístico, pero al terminar no me dio la nota. Quería hacer algo mientras tanto, no me quería poner a trabajar establemente porque sabía que si no no seguiría. Y una de mis mejores amigas me dijo que se había metido en Infantil. Soy sincera, lo mío no ha sido vocacional, sino que fui cogiéndole el gusto con los años, y la primera vez que hice las prácticas me enamoré. Y desde entonces.

¿Qué es SuperEducalandia y cómo surge?Es una plataforma dirigida a las familias y profesores. Yo empecé en 2017 con el blog, que lo usaba para dar información a los padres y no estar todo el rato mandándoles circulares en papel. Iba poniendo cosas y lo usaba también para descargar la creatividad que siempre me ha gustado. Poco a poco empezó a leerlo cada vez más gente y en el confinamiento hubo un boom.

En los últimos meses ha habido una fuerte polémica en torno al tema de la educación afectivo-sexual. Hay personas que se llevan las manos a la cabeza porque creen que consiste en educar sobre ciertos asuntos a unas edades que no tocan... Hay que saber hacerlo. Yo creo que nos volvemos locos muy pronto. Parece Twitter. Al final parece que estamos en una red social y todo nos molesta. Tampoco puedes decir nada, en cuanto dices cualquier cosa se te echan al cuello. Creo que hay que saber cómo hacerlo en cada edad. Está claro que a un chaval de 13 años no le vas a explicar lo mismo que a un niño de tres. Ya nos imaginamos que le voy a explicar a un niño de mi clase cómo se pone un preservativo. Es que es absurdo.

¿Qué cambios echas en falta en la Lomloe?Lo de las ratios y falta de personal… El primer ciclo está abandonado en tierra de nadie y no se nos tiene nada en cuenta. Además de que deberían subir de verdad los salarios. Porque es tristísimo. Al final la gente se va y deja de hacer lo que le gusta porque no se nos valora.

¿Tampoco los padres?Sí. No me preguntes por qué, pero hay una generación ahí a la que le cuesta.



Retrocediendo en el tiempo, durante la pandemia hubo una problemática causada por el uso de las mascarillas que dificultó el aprendizaje de los más pequeños... Sí. Hubo un retraso madurativo en el lenguaje increíble.

¿Se han recuperado esas generaciones?Están en ello. Hay muchos niños que han tenido que asistir al logopeda. Y los docentes tuvimos muchos problemas en la voz. Yo nunca me había quedado afónica y me tuve que comprar un micrófono porque no era capaz de tanto forzar la voz con la mascarilla.



¿Y a nivel de captar y expresar emociones?Bueno, normalmente cuando son tan pequeños las captan mejor por la expresión de los ojos y el tono de la voz… y nosotras lo expresamos mucho. Sí que es verdad que el lenguaje es lo que más se ha perdido, y un poco el tema emocional, pero eso sí que se trabaja mucho.