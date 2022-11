Violeta Mangriñán toma una nueva decisión acerca de su posible operación de pecho: "Lo tengo mucho más pequeño que antes"

Violeta Mangriñán anunció hace unos meses que estaría pensando en someterse a una operación de pecho ya que, durante el embarazo y después dar a luz a su hija Gala, esta parte de su cuerpo experimentó un gran cambio.

Pero parece ser que la influencer ha cambiado de opinión. Y es que en el reciente 'preguntas y respuestas' que ha realizado con sus seguidores en Instagram, le han preguntado sobre ello y ha respondido con una nueva versión sobre lo que ya habría considerado hacer.

"No creo porque poco a poco va volviendo a su sitio", comienza en su respuesta la exconcursante de Supervivientes. Asimismo, reconoce que lo tiene "mucho más pequeño que antes" y que no le molesta.

Violeta Mangriñán en sus historias de Instagram. VIOLETA / INSTAGRAM

Es por ello que, como señala ella misma en su historia, no cree que vaya a a pasar por quirófano a no ser que tenga que cambiar la prótesis por temas de salud, puesto que ya no lo considera necesario.

Lo que sí que va a cambiar es la expresión de su sonrisa. Como también anunció por sus redes, durante esa semana acudirá a la clínica de su amiga y también influencer Carla Barber para corregir su sonrisa gingival con bótox.