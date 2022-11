Ayuso dice que Sánchez "quiere perpetuarse en el poder y encarcelar a la oposición" y el Gobierno pide una rectificación

Nuevo choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Al hilo de las fallidas negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Díaz Ayuso ha tildado a Pedro Sánchez de "autoritario", de querer "perpetuarse en el poder" y de pretender "tener a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua". La reacción del Ejecutivo y del PSOE no se han hecho esperar y desde ambas partes exigen una rectificación, apelando directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en Telecinco, Ayuso cree que "Sánchez se ha convertido en el Le Pen de la izquierda europea". La presidenta madrileña ha pasado de criticar la posición del Gobierno con respecto al CGPJ a denunciar el reparto de los fondos europeos y a la posible reforma del delito de sedición, entremezclando también la condena a José Antonio Griñán por los ERE de Andalucía.

"Europa no da crédito con lo que está haciendo, está echado al monte. Este mismo fin de semana ya ha desafiado a Europa, lo hace con los fondos europeos, que no dice en qué se los gasta; lo hace con el acoso a la banca y con el acoso a impuestos, como si la política fiscal en España no fuera progresiva, y también lo está haciendo con esto", ha comenzado criticando. Según Ayuso, "Europa se lo dice al señor Sánchez, que qué hace con los fondos y con la justicia".

En su opinión, "es insensato lo que pretende hacer este Gobierno" y es, "con los recursos de todos los españoles, perpetuarse en todas las instituciones". "Eso sí, blindarse él, blindar a los suyos y tener a la oposición en la cárcel como en Nicaragua. Eso es lo que están pretendiendo. Que si tú estás condenado por sentencia firme por graves delitos de corrupción como en Andalucía o como los independentistas en Cataluña, que te vayas a tu casa, que no ha sucedido nada, que te lo perdono. Pero a la oposición, al cuello, que es lo que están haciendo con el señor Feijóo, que ni siquiera le permiten tener su trabajo y su papel como líder de la oposición. Es un régimen autoritario", ha añadido.

Las palabras de Ayuso con respecto a la comparación con Nicaragua han cosechado las críticas tanto del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como del PSOE. El jefe de la diplomacia española ha pedido a Feijóo que "desautorice" a la presidenta madrileña y le ha advertido de que si no lo hace, acabará "fagocitado" como Pablo Casado.

Albares, quien ha dicho sentirse "profundamente" indignado por las palabras de Ayuso, no ha dejado de apelar al líder popular, al que ha dicho que si "permite" las técnicas que se utilizaron para destituir a Casado, estará "demostrando quién manda en el PP".

Las declaraciones de Ayuso, a su juicio, siguen el "camino del trumpismo" y el de "embarrar la vida política" en un momento de dificultad e incertidumbre internacional. "No todo vale", ha manifestado Albares, quien ha acusado a la presidenta de querer "enfrentar a los españoles".

El PSOE también quiere que Feijóo obligue a rectificar a Ayuso. En un comunicado, los socialistas consideran que las palabras de la líder madrileña "envenenan la convivencia" y han vuelto a apelar al presidente del PP instándole a "demostrar si es el líder de los populares o una marioneta de otros poderes, incluida la propia Ayuso".

Unas horas antes, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, urgió a la presidenta de Madrid a dejarse de "ayusadas" y "ponerse a trabajar porque tiene mucho trabajo para hacer" en la comunidad que preside. "No puede ser que nos salga con una ayusada nueva para que no se hable de lo importante", ha destacado.