Sánchez compromete 5 millones para lanzar una iniciativa contra la sequía que secundan EEUU, la UE, China y otra veintena de países

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprometido una aportación total de 30 millones de euros para distintos instrumentos para la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos durante su participación en la primera jornada de la Cumbre de Clima (COP27) de Sharm El-Sheikh (Egipto), en la que junto con el presidente de Senegal, Macky Sall, ha lanzado oficialmente la Alianza Internacional de Resilencia ante Sequías que ha recibido el respaldo de la UE y una treintena de países, entre ellos Estados Unidos o China, así como de diversos bancos de desarrollo.

Esta Alianza echará a andar con los cinco millones que Sánchez ha comprometido para el primer año de vida de una iniciativa que "servirá", ha dicho, "para dar un impulso político a las necesidades de ayuda a países, ciudades y comunidades, para que estén suficientemente preparadas ante próximas sequías y puedan recuperarse rápidamente y prosperar tras ellas". Sánchez se refería a asistencia a países en desarrollo afectados por unos fenómenos cada vez más frecuentes y graves en todo el mundo, algo que explica una acogida con la que fuentes del Gobierno se mostraban muy satisfechos días atrás. Por ejemplo, en Europa, que este verano ha experimentado la peor sequía de los últimos 500 años.

"El Gobierno va a comprometer 5 millones de euros al impulso a la Alianza en su primer año de vida, animamos a todos los los países y organizaciones internacionales que nos acompañan a que respalden la creación con recursos", ha dicho Sánchez durante la presentación en los márgenes de la COP27, en la que ha confiado en que otros países se sigan sumando a una iniciativa que busca fomentar la preparación y capacidad de recuperación a la sequía de países en desarrollo, de la misma manera que hoy están preparados para hacerlo naciones como España.

De momento, este lunes se ha sumado a España y Senegal la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha comprometido el apoyo europeo -"estamos orgullosos de unirnos", ha dicho- aunque no ha comprometido recursos económicos. Este lunes solo se han puesto sobre la mesa los cinco millones que destinará España y que palidecen en comparación con otras cifras que se han manejado este lunes en la primera jornada de la COP27 de Egipto. Por ejemplo, una iniciativa en la que participan 26 naciones para cumplir el compromiso pactado el año pasado, en la COP26 de Glasgow, detener la deforestación en 2030 y para la que se han anunciado 1.000 millones adicionales.

En una primera jornada de la COP27 dominada por los discursos de líderes mundiales en el Plenario, por mesas redondas sectoriales y por 'side events', acontecimientos en los márgenes como ha sido el lanzamiento oficial de la Alianza Internacional de Resilencia a la Sequía, Sánchez y Sall ha reunido a representantes de una treintena de delegaciones, entre quienes han destacado Von der Leyen; el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, Estados Unidos, y el primer ministro de Portugal, António Costa. También han mostrado apoyo a la iniciativa Argentina, Bélgica, Chile, China, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Egipto, Francia, Alemania, Gana, Honduras, Kenia, Mauritania, México, Mongolia, Marruecos, Namibia, Panamá, Eslovaquia, Eslovenia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

De acuerdo a la lista facilitada por el Gobierno español, diferentes agencias de la ONU para la lucha contra el cambio climático, a favor de la biodiversidad o la Organización Mundial de Meteorología también están dentro, de igual modo que varias instituciones financieras internacionales sin que de momento se tenga conocimiento de alguna contribución concreta. Son el Instrumento Mundial del Medio Ambiente, el Fondo Verde del Clima, el Banco de Desarrollo de Asia, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura.

"En mi país vivimos la escasez de agua y nos ha obligado a prepararnos ante episodios de sequías y lluvias torrenciales. Solo una buena gestión de los recursos hídricos pueden paliar el riesgo de esta amenaza", ha dicho Sánchez.

"Desastre" de Doñana

Después, durante su intervención en el Plenario de la COP27, el presidente español se ha alineado con la grave advertencia lanzada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acerca de que la Tierra se encamina hacia "el infierno climático" si no se hace nada y ha afirmado que "España no puede permanecer" indiferente ante fenómenos como las inundaciones de Bangladesh, el riesgo de desaparición de islas en el Pacífico, de las olas de calor en Europa y España este año ni tampoco ante la situación del humedal de Doñana, que "no es aceptable ni por indiferencia ni por descuido".

"Desastres como el que vive el humedal de Doñana, santuario de biodiversidad único en su especie, no son aceptables, ni por indiferencia ni por descuido. A las presiones locales, se suman el impacto de sequías extremas sin precedentes, la salinización de acuíferos y los cambios en la línea de costa. La combinación de todos estos factores amenaza su propia existencia. Solo un compromiso político máximo a todos los niveles podrá dar respuesta a todos estos desafíos", ha expuesto Sánchez ante otros dirigentes mundiales y activistas medioambientales en la Cumbre del Clima.

"Es imprescindible salir del letargo y actuar con la determinación que exigen las generaciones más jóvenes y a través de un nuevo internacionalismo", ha dicho Sánchez que ha expuesto el "compromiso" de su Gobierno con la transición ecológica, a la que dedica cerca del 30% de su Presupuesto, con acciones como la aceleración de renovables, la electrificación del transporte o la rehabilitación del parque de viviendas. Como se esperaba, no ha hecho anuncios sobre el aumento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que los países en vías de desarrollo esperaban de los países industrializado en esta COP27 y ha pasado de puntillas sobre la cuestión más polémica de la Cumbre, la exigencia por parte de los primeros de un fondo internacional para contribuir a las pérdidas y daños que provoca el cambio climático en los países más vulnerables.

Daños y pérdidas

Sin dar detalles, se ha mostrado a favor de "mejorar la gobernanza internacional y una financiación adecuada para daños y pérdidas" y ha anunciado que España aumentará con otros 20 millones su contribución al Fondo de Adaptación, la alternativa ya existente al fondo de pérdidas y daños al que 43 países industrializados se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales y que de momento solo está cubierto con 83.000.

Además de estos 20 millones y de los 5 para la alianza contra la sequía, Sánchez ha anunciado otra aportación de 3 millones para la Organización Meteorológica Mundial -que en su informe para la COP27 advirtió de que cada uno de los últimos ocho años ha sido más cálido que todos los años anteriores desde que hay registros- y otros dos millones para la Red de Santiago, una red que se acordó crear en la COP26, el año pasado, para conectar a los países vulnerables con proveedores de asistencia técnica, conocimientos y recursos para hacer frente a los riesgos climáticos. Los países industrializados inciden inciden en ella y los en vías de desarrollo la consideran insuficiente en su exigencia de que esta COP de Egipto termine con un acuerdo sobre un nuevo fondo para cubrir pérdidas y daños, en una Cumbre del Clima que se presenta por ello "complicada", en palabras este lunes de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Los países en vías de desarrollo llegan a esta COP 'africana' dispuestos a pedir cuentas a los países desarrollados por el no cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones, por una industrialización basada en combustibles fósiles que exacerbaron el cambio climático que ellos padecen de forma más virulenta y también advirtiendo de que no se le puede pedir la misma ambición a países con pocos recursos.

El presidente senegalés ha aprovechado el lanzamiento de la iniciativa contra la sequía para referirse a esta última reclamación, que no gusta por ejemplo en la UE, que días atrás advirtió de error que supone que descansen el bienestar de sus sociedades en recursos como el gas. Guterres ha alertado también en contra del 'verdeamiento' -'greenwhasing'- de medidas como estas.

"Queremos que la alianza contra la sequía ayude a promover una transición ecológica justa y equitativa", en la que, ha dicho Sall, el gas debe ser un energía de transición. "Países en desarrollo muy bajo tienen que poder utilizar sus recursos para su desarrollo económico", ha clamado.