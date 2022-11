En el terreno de la limpieza, los robots aspiradores siguen siendo los claros favoritos si hablamos de aliados que nos ayuden con esta ardua tarea. Aunque cada vez son más las casas que en su batallón de limpieza también incluyen un aspirador vertical, estos dispositivos autónomos siguen demostrando su valía para dejar un suelo impoluto sin que nosotros tengamos que esforzarnos. Por ello, no hay oportunidad que desaprovechemos para conseguir uno de ellos a mejor precio. Si todavía no lo has probado, estamos seguros de que en las próximas semanas serán muchas las ocasiones en las que estarás tentado de hacerlo: los ecommerce que ya han activado su Black Friday saben la popularidad de estos dispositivos y no dudan en ponerlos en promoción.

Pero, si no puedes esperar, en El Corte Inglés tienen activa hasta el día 16 de noviembre una campaña en su sección de aspiración y limpieza que te va a encantar, sobre todo si estas navidades pensabas regalar un robot aspirador o necesitas una doble solución de limpieza: por la compra de un dispositivo iRobot de entre los seleccionados, puedes llevar una Roomba E6 de regalo. El precio de este producto está valorado en 400 euros por lo que es una buena oportunidad para conseguir dos gadgets potentes y de calidad por el precio de uno.

Los modelos que puedes comprar en esta promoción. El Corte Inglés

Los robots aspiradores que están en oferta

Para conseguir el modelo E6 de Roomba, puedes adquirir un básico el modelo J7, de iRobot. Este dispositivo ofrece una gran potencia y está dotado de una tecnología inteligente que detecta cables, mascotas o zapatos para poder continuar con el ciclo de limpieza. Su conexión con la aplicación móvil nos permite controlarlo desde ella y programar sesiones incluso aunque no estemos en casa. Además, detecta las zonas que necesitan de mayor succión y te ofrece sugerencias personalizadas de limpieza.

Pero si lo que quieres es apostar por un robot que sea aún más independiente, aquellos que incluyen sistema de autovaciado son la mejor opción. En esta promoción están incluidos los modelos J7+, con las mismas características que el modelo reseñado con anterioridad, solo que añadiendo el sistema de autovaciado, y el I7+, una versión en la que no tendremos que vaciar la suciedad hasta después de 60 días de uso. Este último modelo, además, incorpora un sistema de mapeo inteligente en el que podemos marcar las zonas en las que queremos que haga hincapié con la limpieza y, por el contrario, otras que deben excluirse, quizás por la fragilidad de los muebles que allí están puestos u objetos delicados.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.