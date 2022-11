La opción más barata para ver todos los partidos del Mundial de Qatar 2022

Faltan pocos días para que arranque el Mundial de Qatar, cuyo partido inaugural tendrá lugar el 20 de noviembre y enfrentará a la anfitriona ante Ecuador, y las ganas de los apasionados del deporte rey de volver a disfrutar de un maratoniano día de fútbol crecen con el paso de las jornadas. Pero, ¿podemos ver la Copa del Mundo y cuánto cuesta?

Un total de 64 partidos se disputarán entre las mejores selecciones del planeta desde el 20 de noviembre y hasta el próximo 18 de diciembre, cuando se jugará la gran final en la que se conocerá al sucesor de Francia, vigente campeona tras levantar el trofeo en Rusia 2018.

De esos 64 encuentros, tan solo 20 se retransmitirán en abierto en España, mientras que los 44 restantes solo podrán verse en canales o plataformas de pago, por lo que necesitaremos conocer todas la opciones disponibles para acogernos a la oferta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

La modalidad más asequible

En muchos casos, sobre todo si lo que nos interesa es seguir la trayectoria de varias selecciones durante todo el Mundial, esta veintena de encuentros no es suficiente, pues es muy posible que no podamos ver en abierto alguno de los partidos que nos interesan. Por lo tanto, para disfrutar de la Copa del Mundo al completo es necesario contratarlo.

Actualmente, en España solo hay dos opciones de pago disponibles para ver el campeonato íntegro después de que Movistar Plus+ y Mediapro llegasen a un acuerdo para la adquisición de los derechos del torneo.

Para poder seguirlo a través de la plataforma de Telefónica deberemos contratar alguno de los paquetes que la compañía oferta para toda la temporada de fútbol: LaLiga o Todo el fútbol. La suscripción a cualquiera de los dos incluye la retransmisión del Mundial de Qatar sin coste extra en un nuevo canal en el que toda la programación estará dedicada al evento.

Ambos cuentan con una promoción para su contratación. El primero, que solo permite ver los encuentros de Primera y Segunda División españolas y la Copa del Mundo, reduce su precio hasta los 25,50 euros al mes hasta abril de 2023, mientras que a partir de esa fecha asciende hasta los 30 euros habituales. La segunda opción, que además de las competiciones nacionales ofrece la Champions y la Europa League, así como las ligas internacionales y el Mundial, puede contratarse por 36,25 euros al mes también hasta abril 2023, y después por 43 euros mensuales.

La segunda opción para disfrutar de todos los partidos del torneo organizado por la FIFA es contratar la oferta de Gol Mundial, una aplicación creada para retransmitir lo 64 encuentros, así como contenido dedicado a la cita, por 19,99 euros, lo que la convierte en la alternativa más asequible. Esta app podrá instalarse en dispositivos móviles, en televisiones LG o Samsung y en ordenadores, o enviarse al televisor mediante Chromecast.

Orange no retransmitirá el Mundial entero

Las personas que tengan contratado el paquete Todo el fútbol en Orange, que cuenta con un acuerdo con Movistar Plus+ y Dazn para retransmitir los mismos encuentros, no podrán ver el Mundial entero. Así lo confirmó el director de B2C de Orange España, Diego Martínez, al asegurar a finales de octubre que no intentarían comprar los derechos del torneo.

Donde ver los 20 partidos gratis

RTVE será la encargada de emitir esos 20 partidos en abierto de manera gratuita, que serán todos los de la selección española, además del partido inaugural y la final, un partido de cada grupo durante la fase de grupos, cuatro de octavos, dos de cuartos y los dos de semifinales.

España debutará en la Copa del Mundo ante Costa Rica el miércoles 23 de noviembre a las 17.00 horas. La segunda jornada enfrentará cuatro días después, el 27 de noviembre a la 20.00, a los jugadores de Luis Enrique a Alemania. El último partido del combinado nacional será el 1 de diciembre a la 20.00 horas contra Japón.