Así es Maye, la madre modelo y nutricionista de Elon Musk

Elon Musk, como si viviera anclado en un papel de empresario estrafalario de los años 90, no deja de ser noticias cada vez que salta con una nueva medida para su recién comprado Twitter, maniobra que le costó 44.000 millones de euros. Entre la polémica con el check azul para los usuarios verificados que ahora quiere empezar a cobrar o con los despidos masivos que han terminado con la compañía pidiendo a los trabajadores despedidos que por favor vuelvan, Musk no deja de ser señalado públicamente como alguien que, verdaderamente, no sería quien es sin un pasado de joven extremadamente rico que hubiese que tenido que levantar su imperio desde la nada.

No es casualidad, por tanto, que tanto le haya cabreado en menos de una semana su propia frase. "La comedia es al fin legal en Twitter", dijo el CEO de Tesla, si bien comenzaba casi acto seguido a cerrar cuentas. Pero no aquellas que hicieron incrementar casi un 500% el uso de palabras xenófobas bajo el falso amparo del humor, sino aquellas que le parodiaban, le recriminaban que pagase impuestos, le recordaban su amistad con el proxeneta Jeffrey Epstein, le remitían al mensaje de su exesposa pidiéndole que le ingresara la manutención de sus hijos o una de las cosas que más le molestan: los inicios de su economía. Es decir, un dinero que le vino caído del cielo. O, más bien, extraído del suelo.

Maye, madre de Elon, nació en Regina, en Canadá, en la primavera de 1948, fruto, junto a su hermana gemela Kaye, de la unión de los quiroprácticos Joshua Norman Haldeman y Winnifred Wyn Josephine Fletcher. Sin embargo, como hija de padres apasionados de la aventura (de los que recorrían el mundo como antiguos exploradores, llegando a pasar una década en busca de la Ciudad perdida del Kalahari) con apenas dos años ya vive en Pretoria, en Sudáfrica.

Cuando tiene 15 años, y con la mediación de una amiga de su madre, entra en una escuela de modelos, atrayendo rápidamente todas las miradas y protagonizando algunas pasarelas de su país, que por aquel entonces seguía sumido en el Apartheid. Aunque en su familia auguraban que a los 18 se le pasaría la idea de seguir en el mundillo, en 1969, todavía con 20 años, queda finalista en el concurso de Miss Sudáfrica, lo que haría despegar su carrera hasta haber aparecido a los largo de su vida en revistas como Time, Vogue o Elle.

Asimismo, se había sacado un curso de nutricionista, si bien un momento que marcaría su vida fue casarse con Errol Musk, cinco años mayor que ella, en 1970, al que había conocido durante su etapa en la secundaria. Errol poseía su propia mina de esmeraldas, que le proporcionaron muchos millones de dólares.

Eso sí, al mismo tiempo que el matrimonio tenía a sus tres hijos (el susodicho Elon; Kimbal Musk, cocinero, fundador de The Kitchen Restaurant Group y filántropo; y por último la cineasta y productora Tosca Musk), Maye se hartaba de un marido abusador.

En su biografía, Maye Musk relata cómo Errol era "manipulador y abusivo física, emocional y económicamente" y que le pegaba palizas en los periodos en los que no estaba embarazada. Dado que el divorcio no era legal en Sudáfrica en aquella época, no se pudo separar hasta 1979, firmando los papeles definitivos en 1981.

Debido a los maltratos, Maye había engordado alrededor de 25 kilos y con una férrea disciplina de dietista, profesión que había continuado ejerciendo para algunos clientes durante su matrimonio, perdió la mayor parte estos para volver al circuito de la moda, si bien se le asignó el rol de tallas grandes. En palabras del propio Elon Musk, como le dijo a la revista Rolling Stone en 2017, su padre era "un ser humano horrible" -aunque esto no fue óbice para que volviese a vivir con él aquel mismo 1981 porque lo veía solo-.

Antes, había se había ido a estudiar a Toronto, Canadá, país al que para llegar en1989 su madre hubo de hacer malabares financieros, dado que tenía todo su dinero bloqueado y tuvo que compaginar varios empleos, así como tirar de una extraña maniobra de inversión del pasado para cosneguir los pasajes.

En su libro, Una mujer, un plan: una vida llena de riesgos, belleza y éxito, Maye cuenta que alimentaba a sus hijos a base de tostadas con mantequilla de cacahuetes y legumbres, para que tuvieran al menos fuerza, así como que se siente orgullosa de no haberlos tratado "como bebés" ni haberlos "regañado". "Ni siquiera tenía citas, por miedo a que al candidato de turno se le ocurriese dividir la cuenta corriente", llegó a desvelar en una entrevista con el Daily Mail.

A partir de que sus hijos comenzasen a hacer dinero, ella se ha vuelto a labrar un nombre en la industria de la moda, siendo una de las modelos de más de 70 años más preciadas por las marcas, haciendo este mismo año historia al posar en bañador a los 74 años para la portada de Sports Illustrated. Eso sí, su negativa a seguir tiñéndose el pelo hizo que hubiese una época en la que las firmas dejaron de llamarla cuando cumplió los 59 años.

Tras ser imagen de los cereales Special K, volvió al trabajo, incluso pasándose a la escritura con libros sobre nutrición que relanzaron su carrera, llegando a aparecer en el videoclip Haunted, de Beyoncé. Su gran pasión ahora es la de sus padres cuando ella era pequeña, viajar. Eso sí, como una noticia curiosa sobre ella es que cuando visitaba a su hijo en Boca Chica se queda a dormir en el garaje porque, según ella misma, "no se puede tener una casa de lujo cerca de una base de cohetes".