Ismael Prego, mejor conocido como Wismichu ha anunciado muy satisfecho que ha ganado la demanda que le había interpuesto al youtuber NauterPlay, por atentar contra su derecho del honor en numerosos vídeos.

Así lo ha decidido el Juzgado de Primera Instancia número 48 de Barcelona, que ha condenado a Nauter a pagar una indemnización de 1.500 euros y a publicar un vídeo narrando de forma "clara e inteligible" el contenido de la sentencia.

"Poco más que añadir", escribió contento el streamer en su cuenta de Twitter, tras dar a conocer la noticia, a pesar de que él reclamaba inicialmente 30.000 euros: "Primera pieza del dominó tumbada, en breves van las siguientes".

Pues poco más que añadir, esta gente no se merece mi atención más allá de la que les tengo que prestar judicialmente muy a mi pesar.



Primera pieza del dominó tumbada, en breves van las siguientes.https://t.co/g4O8QIk8Qj — Ismael Prego (@Wismichu) November 4, 2022

Según ha informado FACUA, Nauter también deberá eliminar de sus vídeos las expresiones "ofensivas y ultrajantes" dirigidas a Wismichu por ser una "intromisión ilegítima en el honor".

La sentencia señala cuáles han sido los insultos que "iban más allá de la crítica" y "no estaban amparados por la libertad de expresión". Algunos son "tonto", "pedazo de mierda", "imbécil", "cerdo" o "mongolo".

"Esta primera condena significa que este tipo de contenidos tendrán consecuencias legales para sus creadores", ha comentado Wismichu para la Asociación de Consumidores: "Aunque YouTube permita sus prácticas, ha quedado demostrado que la justicia no. Ya tenemos más demandas presentadas y otros juicios en fechas próximas con otros canales que esperamos que tengan los mismos resultados".

La respuesta de NauterPlay

A pesar de que Wismichu ha señalado que tiene preparada otra demanda "por vídeos posteriores" a los presentados inicialmente, que databan entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, NauterPlay no se ha mostrado asustado en su canal de YouTube, donde aún no ha publicado la lectura de la sentencia.

"Wismichu me ha querido arruinar la vida, pero no lo ha conseguido", se titula el vídeo publicado tras la noticia. En él ha recordado que "la sentencia no es firme" y ha bromeado que Wismichu ha gastado más en el proceso del que él tiene que pagar.

"Videos en bruto no debería tener que eliminar ninguno", ha añadido, refiriéndose a la condena: "Con el editor de YouTube quito los insultos y me vale. Y si tengo que leer la sentencia al final de un vídeo, lo hago, y así llego a los 10 minutos".