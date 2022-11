Juan Del Val critica a Shakira por las pullas a Piqué en sus canciones: "Me parece un poquito perverso"

Este sábado, Gerard Piqué jugó su último partido como futbolista profesional. Su retirada ha ocupado todas las tertulias de los programas, uno de ellos La Roca, de laSexta. En él, Juan Del Val ha opinado sobre las canciones de Shakira desde que salió a la luz su ruptura sentimental.

"Esto de las canciones me parece un poquito perverso. Si quieres hablar, hablas. Si no quieres hablar, no hablas", comenzó diciendo Del Val cuando alguien desde el plató ironizó con la posibilidad de que la colombiana sacase una canción sobre ellos.

"Esta manera de echarle todo el mundo encima a Piqué permanentemente a través de canciones y decir: 'Ay, qué mal te has portado'... Me parece un poco perverso", ha reflexionado el colaborador.

Además, la periodista Silvia Taulés quiso dejar clara su experiencia con los fans de Shakira, quienes cargaron contra ella por compartir en Twitter lo que le ocurrió con la cantante cuando se saltó la cola del túnel del terror.

"Tuve un problemilla y lo puse en Twitter más por eso de madre coraje que como periodista. Bueno, me han dejado... Y Gerard Piqué lo tiene que saber mejor que nadie. Yo digo 'si a mi me están poniendo así, qué le dirán a él'", explicó algo alterada Taulés.