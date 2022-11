Una de las imágenes que dejaron Los40 Music Awards fue el inesperado baile de la cantante brasileña Anitta frente a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las invitadas a la gala que se celebró en el Wizink Center de la capital y, en ella, vivió algo que, obviamente, nadie se esperaba.

Ocurrió en la actuación de la cantante brasileña. La artista estaba interpretando su canción Envolver cuando decidió bajar desde el escenario a la zona donde estaba el público.

Fue entonces cuando la artista carioca, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado, se acercó a la fila donde estaba sentada Isabel Díaz Ayuso presenciando la gala.

Ni corta ni perezosa, Anitta se puso frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ejecutó un breve pero sensual baile, perreo incluido, que captó la atención de todos los presentes.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, lejos de molestarse, acompañó el baile de la cantante brasileña y, muy sonriente, llegó a colocar sus manos en su cabello para ejecutar un leve contoneo.

Un momentazo que quedará para la historia de los premios y del que este lunes ha hablado la política en El programa de Ana Rosa. "Estuve hablando con Anitta antes, pero yo no me esperaba esto...", desveló la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



"Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso", aseguró a Ana Rosa Quintana. "Yo me sentí como Paco Martínez Soria, no sabía dónde mirar y cuando vi eso dije: 'bueno, pues para delante'", aseguró Ayuso, sobre el comentado momento.

"Pasó y ya está, me hizo gracia y la fiesta fue una maravilla. Yo, por si acaso, me quedé en mi silla, a mí lo del perreo no me pega", zanjó.