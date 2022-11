Cristina Pedroche quiere más en televisión: "Si no me dan programas, me los inventaré yo"

Mucha gente se acuerda de Cristina Pedroche solamente cuando se acercan el final de año y hay que decidir en qué canal de televisión ver las campanadas. Sin embargo, ella ya ha manifestado en varias ocasiones que "quiere ser más cosas".

La presentadora siempre está dispuesta a crecer profesionalmente. En 2019 confesó que "estaría trabajando todos los días en un prime time", pero aún no ha podido cumplirlo. Por eso mismo ha tenido que contestar a sus seguidores de una forma que quizá no esperaban cuando le han preguntado qué tal se encontraba.

Tras asegurar que a nivel personal está "muy bien", Cristina Pedroche ha aclarado que en el terreno profesional no está del todo feliz: "Si me refiero a la televisión, creo que un gran proyecto está por venir, llevo mucho tiempo esperándolo y no pierdo la ilusión. Y si no me dan programas, me los voy a inventar yo".

'Storie' de Cristina Pedroche. cristipedroche / INSTAGRAM

A pesar de esa espinita, la presentadora se encuentra muy satisfecha con los restaurantes de su marido, Dabiz Muñoz, que ella misma gestiona: "Estamos consiguiendo cosas increíbles y todo lo que nos falta. Nos vamos a comer el mundo".

En cuanto al ámbito privado, Cristina está viviendo un periodo de calma, tal y como ha confesado. "Siento que he madurado en muchos aspectos. Soy mucho más paciente y pienso más en mí. Me costaba ponerme en primer lugar", ha comenzado diciendo.

Además, ha reconocido que su forma de ser ha cambiado tanto que, aunque antes cuando le hacían daño "intentaba arreglarlo, ahora simplemente" se aleja. "La vida es muy corta para perderla con gente o cosas que no te gustan o que no suman", ha sentenciado.