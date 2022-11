Cada fin de semana, en los artículos que dedicamos a las razas caninas en nuestra sección Animaleros con un repaso a su historia, el contenido del estándar moderno y cómo adquirir un ejemplar de forma responsable, legal y ética, sin caer en la compraventa particular o en la avaricia de las granjas de cría, solemos recomendar contactar con diferentes asociaciones como la Real Sociedad Canina de España o el Kennel Club. Pero, ¿qué son, exactamente, estas sociedades? ¿Qué función realizan? ¿Cuántas hay?

Cuando en el siglo XIX se desarrolló la afición de cría y desarrollo de las razas caninas puras, los criadores experimentales y los aficionados a los perros quisieron reunirse y compartir su nuevo pasatiempo, comparar las nuevas razas que iban surgiendo y organizar las primeras exposiciones y pruebas de aptitud. Pero estos encuentros resultaban frustrantes porque no había ningún conjunto coherente y consistente de reglas. Para administrar los eventos, unificar criadores y registrar las razas, resultó evidente que era necesario crear organismos reguladores, y así nacieron las diferentes sociedades caninas.

Hay tres grandes asociaciones de cinofilia a nivel internacional: la Federación Canina Internacional (FCI), el American Kennel Club (AKC) y el inglés The Kennel Club. Estas organizaciones, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y privadas, que a su vez pueden contar con filiales o sociedades nacionales socias en otros países como es el caso de la FCI, realizan los registros genealógicos de las razas que reconocen en sus normativas y son las responsables de expedir los pedigrís, además de fomentar la crianza responsable, desarrollar exposiciones, conferencias, cursos y eventos deportivos caninos y hasta promover y financiar estudios de investigación sobre cinología, entre otros. Un criador que desee realizar su actividad de forma transparente y legal, deberá ser miembro de una de estas organizaciones si quiere vender perros de razas puras con pedigrí respetando las leyes en vigor. A la vez, estar inscritos en estas organizaciones impone a los criadores a seguir unas directrices de salud y bienestar animal, garantizando, en la medida de lo posible, que dichos criadores no están cometiendo abusos en el desarrollo de su actividad.

La Federacion Canina Internacional, con sede en Bélgica, fue fundada en 1911 y cuenta con asociaciones caninas socias o miembros en toda Europa, África, América, Asia y Oceanía. Reconoce y recoge información sobre 356 razas.

El American Kennel Club, con sede en Nueva York, se fundó en 1884, y actualmente cuenta con el registro de 200 razas. En el caso de The Kennel Club, con sede en Londres, tiene admitidas 222 razas y se fundó en 1873. Como vemos, hay una diferencia destacable en el número de razas reconocidas y, por consiguiente, algunas entidades recogen información sobre razas que otras no tienen admitidas, además de contar individualmente con listados de razas en proceso de reconocimiento o de programas de cría y conservación de razas nativas en peligro de extinción o en situación vulnerable.

Existen, sin embargo, otras asociaciones menos conocidas pero que realizan las mismas funciones, como la United Kennel Club, la Fundación Alianz Canine Worldwide o la International Kennel Club (IKU), y que disponen a su vez de organizaciones nacionales afiliadas como es el caso específico del Kennel Club de España, que trabaja bajo normativa de IKU, Estas asociaciones son otras alternativas a las “Tres Grandes” si deseamos buscar un criador de una raza específica bajo criterios responsables y sobre todo y más importante, criterios legales. Bien es cierto que cada organización, sea por cercanía o popularidad, debida a diversos motivos, acaba teniendo más relevancia en algunos países que en otros y reuniendo a la mayoría de criadores.

En España en particular, contamos con la ya mencionada Kennel Club de España, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) que pertenece a la Federación Canina Internacional y la Asociación Canina Nacional (ACCAM) que es una organización de criadores de perros que ejerce bajo normativa de la Alianz Canine Worldwide, fundada en 1977 y de origen español, con sede en Murcia.

Por otro lado, mientras que una asociación u organización canina abarca todas las razas cuya normativa interna reconoce como tales, también hay clubs caninos que comprenden una sola raza o un grupo concreto como perros nórdicos o perros tipo terrier, a las que dedican promoción e información sobre cualquier evento que incluya a la raza que crían, trabajan y exhiben. Este es el caso de algunos que ya hemos mencionado en nuestros artículos como el Real Club Español del Pastor Alemán (CEPPA) o el Spaniel Club de España.

Estas entidades, desde sus páginas web internacionales o la de la filial nacional si existe, ofrecen al usuario información completa que contiene el estándar de cada raza reconocida, datos sobre la organización donde incluyen su historia, la fiscalidad y número de registro oficial, las directivas legales, visiones y valores de la organización, fechas de próximos eventos como cursos y exposiciones y el nombre del afijo y los datos de contacto de los criadores miembros. Si nos planteamos comprar un perro de raza, estas asociaciones son mayor garantía de profesionalidad, control reproductivo y salud de los ejemplares y, sobre todo, evitamos contribuir a la compraventa particular sin ningún tipo de regularización.