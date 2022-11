Danna advierte a su novio tras las imágenes subidas de tono con Manuel González: "Vas a ver cosas que te van a hacer daño"

La concursante de Pesadilla en el paraíso Danna Ponce ha tenido unos días en los que se ha sentido muy cerca de Manuel González, conocido por su participación en La isla de las tentaciones.

El problema es que Danna tiene novio fuera del reality, Xavier, al que quiso darle explicaciones en una conexión por videoconferencia que el programa les permitió hacer. También quiso prevenirle.

Y es que Danna y Manuel han tenido muchos gestos de cariño y de atracción sexual, hasta que el sentimiento de culpa fue demasiado lejos y ella cortó de raíz esa relación incipiente.

"Yo conozco a Danna. Sé lo que es capaz de hacer y lo que no, por eso estoy tranquilo. Pero eso no quiere decir que no me molesten las cosas que estoy viendo", decía Xavier, pero su novia le advertía de que no lo había visto todo.

"Escúchame, esto no es nada, es que vas a ver más cosas, que he dormido dos días con él, en la misma cama. Y que me ha intentado besar en dos ocasiones", le decía Danna.

Sin embargo, la chica también se mostraba arrepentida y daba por cerrado su tonteo con el compañero de concurso: "A partir de hoy ya no vas a volver a ver nada más", prometía.