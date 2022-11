La opinión de Juan del Val sobre los perros: "Todos en general, salvo excepciones, son imbéciles. La mayoría son idiotas"

Este domingo, La Roca decidió "abrir un melón", tal y como reconoció Nacho García antes de preguntar a Nuria Roca y Juan del Val lo siguiente: "¿Puede ser que los perros que tenéis tengan una actitud horrible?".

Entonces, el escritor, presente en plató, no dudó en dar su opinión al respecto, no solo sobre sus mascotas, sino sobre los canes en general. Del Val reconoció que los suyos tienen una "actitud horrible", una afirmación con la que la presentadora ha estado completamente de acuerdo, ya que no se comportan del todo bien.

Pero no tenían la misma opinión en todo. "Yo os digo cuál es mi teoría sobre esto. Los perros, todos en general, salvo excepciones como los de la ONCE, son imbéciles todos", afirmó rotundo Juan del Val.

"No es verdad", apuntó al respecto Sara Ramos, otra de las colaboradoras. "Los perros son idiotas", recalcó el escritor.

"Lo que pasa es que mi Pepita y mi Violeta muy bien educadas no están", manifestó Nuria Roca, después de quitarle la razón en sus palabras a su marido y justificando por qué sus mascotas se comportan así.

"No, tu 'Violenta' es un cencerro de perra", opinó Ramos. "Si se llama 'Violenta', Nuria, se llama 'Violenta'", destacó Berni Barrachina, también colaborador.

"¿Podemos coincidir en que 'Violenta' a lo mejor tiene un problema de actitud?", preguntó entonces Nacho García. "Sí", reconoció la presentadora valenciana. "A lo mejor, lo que le ocurre a 'Violenta' es que le duele el cuello", apuntó él. "No lo sé, pero lo que sí sé que ocurre es que, si la miras a los ojos, te ataca", respondió Roca.