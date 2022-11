Ana Obregón deja en 'shock' a Sardá al contar por qué fue detenida en Los Ángeles y revela el mensaje que le dejó su hijo antes de morir

Ana Obregón fue la protagonista de la última entrega emitida de La gran confusión, el programa que presenta Javier Sardá cada sábado en las noches de La 1 de TVE. La presentadora y actriz no defraudó y, como es habitual en ella, se abrió en canal para contar detalles de su vida hasta ahora desconocidos para el gran público.

Uno de ellos es una anécdota que tiene que ver con su carrera como intérprete. "Me detuvieron en Los Ángeles porque me confundieron con una prostituta", contó sobre un episodio que si bien ha sido comentado en otras ocasiones por la también bióloga, esta vez ha sido con todo tipo de detalles.

"Estaba en Los Ángeles rodando el Equipo A y me llama mi representante y me dice que Tom Cruise va a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España... El papel era de prostituta", comenzó contando.

"Fui a la prueba y dijeron que era muy buena actriz, pero que era sofisticada. Así que pedí repetir la prueba y estuve una semana sin ducharme y preparándome para no ser sofisticada. Llegué media hora antes el día de la prueba y yo por allí paseando con esa guisa, y vi que un coche de Policía me iba siguiendo. Se para y me dice: 'no puedes trabajar aquí'. Yo le dije que era actriz y que iba a un casting, pero me metieron en el coche. Acabé en la comisaria de Beverly Hills y allí tuve que llamar a mi repre", contó, ante un Sardá realmente en shock. "¡Encima no me dieron el papel!", remató la actriz.

Además, y en un tono más serio, Obregón desveló uno de los mensajes que le dio su hijo, Álex Lequio, antes de morir. "Lo decía mi hijo: lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Mejor coleccionar momentos y no cosas. Dedícales este tiempo a las personas que quieres, es mejor que coleccionar vestidos, zapatos o premios. Ni siquiera los aplausos. Todo eso no significa nada", recordaba Ana, realmente emocionada, recibiendo una gran ovación de todo el público del plató.