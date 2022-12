Afables, cariñosos, tranquilos y bonachones. ¿Quién no ha escuchado esto sobre los Retrievers (Golden y Labradores)? La fama que tienen estas razas de ser los perros más buenos del mundo se la han ganado durante años de verlos como perros guía, de asistencia y de apoyo emocional, no obstante, no debemos olvidarnos de que son seres vivos y de que sienten y padecen como el resto de canes y, por desgracia, también son abandonados.

Pero, ¿por qué alguien abandonaría a su suerte a un perro aparentemente tan perfecto como estos? A veces es porque, también sufren problemas de conducta si no se les cuida adecuadamente, otras es porque crecen demasiado y, por supuesto, las circunstancias de vida de cada uno cambian, por lo que se dan casos también en los que los tutores ya no pueden hacerse cargo de ellos más.

Para ayudar a estos perros que, por una razón u otras, son abandonados, un grupo de amigas creó hace 15 años la asociación SOS Golden, que desde entonces ha ayudado a encontrar un nuevo hogar a más de 500 Golden y Labradores retriever. "Ahora mismo tenemos 21 perros en nuestro refugio, ya que también intentamos que no haya exceso de animales para poder darle la mejor vida posible", expresa Gabriela Torrente, actual presidenta de la protectora de animales.

"Aunque en principio nos queremos centrar en estas razas, al final ayudamos también a otros perros, aunque el fin de esta protectora es rescatar y apoyar a los Golden, Labradores y sus cruces", añade la presidenta de la asociación.

Por qué hay Golden y Labradores abandonados

Aunque estas razas no tienen unas necesidades especiales como puede ocurrir con los Pastores Belga Malinois o los Border Collies, Torrente expresa que "necesitan lo mismo que otros perros". "Hay que ayudarles a desestresarse, a encontrarse cómodos y dar solución a los problemas que se vayan planteando", detalla.

"Necesitan ser perros, liberarlos de exigencias y tanto ejercicio (que se cree que porque son grandes, necesitan mucho), hacer que los paseos sean suyos y no nuestros, que a veces les arrastramos al parque a tirarles la pelota cuarenta veces mientras hablamos con los amigos", añade la presidenta de SOS Golden.

Al final, estas necesidades tienen que ser cubiertas tengamos el perro que tengamos, por lo que muchas veces nos topamos con el problema de siempre: falta de tiempo. De aquí que también haya razas como estas abandonadas.

También los hay que han sufrido maltrato y llevan su "mochila", por lo que tenemos que trabajar con ellos con paciencia y ganas

"Sorprende, pero hay bastantes abandonos de perros de pura raza", cuenta Torrente. "A veces nos encontramos Golden y Labadores en las calles, sin chip, otras veces nos los dan para que les busquemos una adopción personas particulares que ya no pueden hacerse cargo de ellos porque sus circunstancias han cambiado... Y también los hay que han sufrido maltrato y llevan su 'mochila', por lo que tenemos que trabajar con ellos con paciencia y ganas".

En busca de un segundo hogar

Para poder cuidar de todos los perros que viven en el refugio, SOS Golden se apoya en las donaciones de aquellos que conocen y comparten su trabajo, así como de los socios y padrinos. "Ahora buscamos más que nunca gente que nos apoye mensualmente y que nos des una estabilidad para poder dejar de preocuparnos de si vamos a poder seguir adelante con este proyecto el mes que viene", reconoce Torrente.

"Este año se han adoptado 24 perros por ahora, una cifra menor a la de años anteriores, un bajón que viene dado porque los perros que tenemos en el refugio son muy difíciles de dar en adopción (porque tengan problemas, alguna enfermedad o sean mayores y no llamen la atención)", explica la presidenta de la asociación. "Ellos ocupan el espacio de los que sí son más fáciles de dar, aunque merece la pena, ya que al menos son perros felices".

Nos interesa que la educación siempre sea en positivo y, si el adoptante necesita ayuda, nosotros se la proporcionaremos

Por esta casi transformación a santuario de animales, la protectora necesita apoyo económico para mantener a los ejemplares que conviven en el refugio, aunque siguen teniendo muchos perros en adopción. "Pedimos a los posibles adoptantes lo que la mayoría de asociaciones hoy en día", comenta Torrente.

"Hay que rellenar un cuestionario para conocer un poco al posible adoptante ya que no todos los perros se adaptan a todos los ambientes", explica la presidenta. "Después realizamos una entrevista personal en el domicilio o una llamada telefónica o videollamada si no se puede, y si la persona vive cerca del refugio, le invitamos a que vengan".

Torrente añade que "lo que más interesa no es el tamaño de la casa o del jardín, si no que el perro pueda convivir con la familia". "Que duerma dentro del hogar, que haya las menos restricciones de espacio posibles y que la educación siempre sea en positivo", detalla. "Si necesitan ayuda nosotros se las proporcionaremos, pero sí queremos que los métodos de educación que escojan sean amables".