Ana María Aldón sufre un accidente doméstico y acaba en el hospital: "Ortega Cano no se ha separado de ella en ningún momento"

Ana María Aldón ha tenido que pasar la noche del sábado en urgencias debido a un accidente doméstico. Según anunció Fiesta, la diseñadora y colaboradora de televisión acudió, acompañada de su aún marido José Ortega Cano, a un hospital madrileño pasadas las 21.00 horas, y, en la mañana del domingo, ha vuelto al médico porque sentía distintas molestias.

Tal y como anunció Emma García, "ha sido un susto morrocotudo". "Ana María Aldón ha sufrido un aparatoso accidente doméstico y acudió a un hospital madrileño. Estuvo acompañada en todo momento por José Ortega Cano, que no se ha separado de ella en ningún momento", informó Kiti Gordillo.

Aunque en el inicio del programa, a eso de las 16.00 horas, la colaboradora no se encontraba en el plató, más tarde, sobre las 17.00 horas, Ana María llegó a las instalaciones de Telecinco, donde contó lo que le había pasado.

"He sufrido un tirón en el cuádriceps y se ha roto la fibra. Es muy doloroso. Estaba sola en casa, en el salón, ensayando, me he tropezado con la alfombra", contó la diseñadora.

"Había recogido la alfombra de delante de la tele y cuando he ido a la cocina no me he dado cuenta de que la alfombra estaba recogida y me he tropezado. Fue a las 9 de la noche. Nos asustamos muchísimo. Pensé que me había roto algo", relató, confirmando así la información.