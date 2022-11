Podemos cierra filas para defender su marca frente a Díaz y Sumar: "Ay de aquella que se atreva a no respetar a la militancia"

Podemos reivindica su marca, su estructura y su organización frente a la vía de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que todas las formaciones a la izquierda del PSOE se unan en torno a Sumar. Este domingo, el partido morado cerró su Universidad de Otoño, el foro de debate que ha celebrado este fin de semana. Y lo hizo con un acto en el que participaron tanto su exlíder, Pablo Iglesias, como su número dos, Irene Montero, y en el que la cúpula reivindicó a Podemos frente a Díaz -aunque sin mencionarla a las claras- exigiendo a la vicepresidenta que "respete" a la formación morada y advirtiéndole de que "ay de aquel o de aquella que se atreva a faltarle al respeto a la militancia de Podemos".

Esa última cita fue con la que Iglesias cerró su discurso, aunque Juan Carlos Monedero, que fue el segundo de los líderes de Podemos en intervenir -tras la presentación de la secretaria de Internacional del partido, Idoia Villanueva-, ya inició el evento señalando refiriéndose claramente a la discusión que ocupará a la izquierda a la izquierda del PSOE durante todo el próximo año: cómo debe organizarse en el futuro y cómo se presentará a las próximas elecciones generales. Monedero no se refirió a Díaz por su nombre, pero fue muy evidente que hablaba de ella cuando aseguró "Podemos nació sumando y Podemos debe de ser la nave nodriza de la unión de la izquierda".

"Quien quiera liderar todo lo que no representan los viejos partidos tiene que estar a la altura de los retos y respetar a la fuerza política que más ha hecho desde la izquierda en la España reciente", espetó Monedero, que insistió en que "quien no respete a Podemos, a nuestra alegría y a nuestro dolor, a nuestros éxitos y a nuestros fracasos, a la comunidad que hemos levantado para conseguir que el Gobierno de España sea el más decente en mucho tiempo, no puede entusiasmar a los que se emocionaron con el proyecto de Podemos y se equivoca".

El cofundador del partido morado pidió, además, que "los que se atrevan contra los que siempre han querido mandar" se unan a Podemos. Y se refirió veladamente a Díaz, a la que algunos sectores de la cúpula del partido consideran tibia, cuando aseguró que la formación morada "siempre" ha querido "sumar" y ha "luchado por la transversalidad y la centralidad". "Pero siempre hemos dicho que la centralidad no es el centro. Y si alguien piensa que la centralidad es el centro, un centro que cada vez está más a la derecha, se equivoca. Si alguien piensa que cediendo en las ideas para intentar gustar a los que no nos van a votar, se equivoca. Si alguien piensa que cediendo a las presiones del poder, sea en la guerra" o "en el Consejo General del Poder Judicial [...] se equivoca", zanjó.

