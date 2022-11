Michael Douglas reaparece irreconocible y con un aspecto desmejorado a sus 78 años

El cambio físico del actor Michael Douglas ha sido radical en cuestión de pocos meses. El protagonista de películas como Instinto básico o Wall Street se ha dejado ver en los últimos días por París, donde se encuentra por motivos de trabajo, y entre rodaje y rodaje se ha paseado por sus calles con un aspecto que dista mucho del que presentaba meses atrás.

Douglas, de 78 años, ha sido visto esta semana por el centro de la capital francesa, atendiendo amablemente las peticiones de sus seguidores y firmando algunos autógrafos.

Sin embargo, su aspecto visiblemente desmejorado ha llamado la atención si se compara con las últimas apariciones públicas que ha hecho el actor.

Michael Douglas, por las calles del centro de París el pasado 1 de noviembre. GTRES

El pasado febrero, en la gala de los premios del Sindicato de Actores (SAG), Douglas tenía un físico mucho más cuidado, el pelo más corto y mostraba la elegancia que siempre ha caracterizado al intérprete estadounidense.

El actor Michael Douglas posa en el photocall de los SAG Awards de 2022, celebrados en febrero. GTRES

Independientemente de su vestimenta, más casual e incluso deportiva en las últimas imágenes que se han visto de él, el cambio en su cara es más que obvio.

Visiblemente más delgado, Douglas también acudió el pasado viernes como espectador a ver un partido de baloncesto entre el Metropolitans 92 y el CSP Limoges.

Ataviado con un chándal, el actor ha disfrutado desde las gradas del encuentro, y posteriormente ha podido conocer a algunos de los jugadores, con quienes ha posado en algunas fotografías publicadas por Douglas en su cuenta de Instagram.

Más allá de este deterioro físico visto en los últimos meses, el actor habló abiertamente el año pasado de los problemas de memoria a corto plazo que padece. "A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo... no tanto. Lo estoy investigando", confesaba en una entrevista en ARRP Magazine.