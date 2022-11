La antipatía de los expertos de 'La Sexta Xplica': cuando se subestima al vulnerable

La premisa de LaSexta Xplica, programa que sustituye a LaSexta Noche, es de elogiar: acudir a los expertos que saben de lo que hablan, en vez de seguir enquistados en el laberinto del debate interminable con tertulianos afines al previsible argumentario de uno u otro partido. Se huye del todólogo para intentar entender de forma práctica a través de especialistas que el presentador, José Yélamo, denomina "explicadores". Sin embargo, el espacio se tuerce basto para la audiencia. ¿Por qué?

La dinámica de LaSexta Xplica coloca a ciudadanos comentando sus problemas prácticos en una bancada frente a los "explicadores" que deberían argumentar didácticamente su conocimiento para que el espacio sea útil para los que están allí preguntando y, a la vez, para el propio espectador. El problema está en que una parte destacada de los expertos hablan desde una moralina que subestima la inteligencia de los ciudadanos. Corrigen desde la superioridad, no hacen pedagogía desde la proximidad. Y, claro, los ciudadanos se sienten agredidos, también el público desde casa. Este mismo sábado, una invitada vulnerable por la subida de su hipoteca, Yolanda, verbalizó su descontento por las respuestas condescendientes de los supuestos sabios. Su decepción ejemplifica por qué el programa no está funcionando: no 'xplica', sentencia desde el debate que da la sensación que ha pasado de izquierdas y derechas (en LaSexta Noche) a, ahora, "listos" y "tontos".

Quizá porque LaSexta Xplica ha tirado de prescriptores que son viejos conocidos del show mediático y están muy habituados a la tertulia con adversarios ideológicos a los que dejar en evidencia. Pero este formato es diferente. Hablan con personas con problemas y no se les puede vilipendiar desde el privilegio. De hecho, el programa debería ser como una especie de masterclass para captar aquello que se escapa cuando te dedicas a otro oficio que no sea, por ejemplo, el de economista, la parte más peliaguda y caníbal de este proyecto que está recordando que tener más estudios no significa tener más educación.

Y lo peor de todo es la comunicación no verbal de estos 'explicadores' cuando una ciudadana, Yolanda, está razonando muy bien el motivo de que se haya sentido "agredida" por la explicación del "explicador". Entonces, en vez de intentar entender a la anónima, su gesticulación corporal describe un paternalismo que derriba por completo la premisa de LaSexta Xplica. Estos expertos acuden con una actitud de estar por encima de la sociedad, pero en realidad son ellos los que, al final, quedan en evidencia al demostrar que no han comprendido de qué va el programa y en qué consiste explicar. Nada que ver con mirar por encima del hombro.