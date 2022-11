Tu horóscopo diario: domingo 6 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 6 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este será un día ideal para cultivar tus relaciones de amistad, o simplemente para abrirse al exterior y relacionarse, incluso te esperan experiencias más agradables de lo que crees. También será excelente para contactar de nuevo con viejos amigos o con otros seres queridos alejados desde hacía tiempo. Alegrías inesperadas.

Tauro

Esperas disfrutar de un día bastante feliz en el ámbito familiar o sentimental, y tienes unos planes hechos sobre como quieres que transcurra el día, que te gustaría hacer o adonde quieres ir. Sin embargo, tengo que advertirte que al final las cosas no van a salir del modo que tienes previsto y algo se va a torcer a última hora.

Géminis

La semana va a concluir de un modo claramente favorable para ti y tendrás la posibilidad de materializar tus ilusiones en el terreno personal o más íntimo. Por otro lado, es un día ideal para abrirte al mundo exterior y relacionarte e incluso hacer un viaje, sin importar lo que elijas las circunstancias se pondrán a tu favor.

Cáncer

No te dejes engañar por los acontecimientos, a veces las cosas no van por el camino que tú deseas simplemente porque no te conviene. Tú crees saber lo que es mejor para ti, pero en realidad es el destino, o Dios, o como tú lo quieras llamar, el que sí sabe realmente lo que te conviene y lo que te conducirá a un destino feliz.

Leo

Luchas desde hace tiempo por un amor secreto que guardas en lo más profundo de tu corazón, una persona amada por la que sufrirías grandes pruebas y privaciones. Pero aunque gozas de una inteligencia privilegiada, sin embargo, esa persona no es como tú la imaginas y por eso las cosas no terminan de salir como desearías.

Virgo

Este fin de semana te está saliendo, en líneas generales, bastante diferente de como te hubiera gustado o hubieras imaginado. En realidad es algo que ya te ha ocurrido muchas veces, sin embargo, por las razones que sean y que solo tú conoces, en estos momentos te lo estás tomando bastante mal y estás cansado de sacrificarte.

Libra

Hoy tendrás un día más tranquilo o más calmado, quizás más hogareño o familiar, pero en cualquier caso un día positivo en el que las cosas saldrán del modo que tienes previsto. En realidad es una ocasión ideal para disfrutar de la compañía y el cariño de tus seres más queridos y realizar aquellas tareas que te causen mayor agrado.

Escorpio

Tienes que saber esperar, todo va muy bien en tu vida, pero no debes precipitarte, estás muy cerca de conseguir un gran éxito en tu vida profesional o social y no debes ponerte nervioso a última hora. Dedícate a disfrutar de este día de domingo porque muy pronto lo que esperas te caerá como una fruta madura. Mantente en calma.

Sagitario

La ilusión y el optimismo se han instalado en ti y algo en tu interior te dice que estás muy cerca de realizar algún importante sueño, y esa agradable sensación será para ti lo más importante en el día de hoy. Por lo demás, desplegarás una gran actividad tanto social como dentro de tu propio hogar. Muy favorable para las relaciones.

Capricornio

Una sorpresa tan agradable como inesperada, probablemente por la tarde, te sacará de una situación de cierta preocupación o melancolía para devolverte de nuevo la ilusión y restaurar tus energías vitales. Quizás tengas noticias de algún ser querido que se hallaba lejos, pero en cualquier caso se trata de un giro inesperado para bien.

Acuario

Te espera un domingo afortunado, ilusionante o incluso feliz, con abundantes sorpresas agradables, pero también con una sensación interior de optimismo que va a contribuir mucho a que el día muestre un talante tan positivo. La vida sentimental o familiar te proporcionará algunos momentos de inusual bienestar y plenitud.

Piscis

Un encuentro muy agradable hará que este día sea bastante más feliz y esperanzado de lo que habrías imaginado. Algo muy bueno te va a suceder en tu vida íntima, algo que sin duda no esperabas y que hará que veas las cosas de un modo bastante más positivo. Cuando crees que lo tienes todo perdido, de repente todo renace.