Primeras palabras de Álvaro de Luna en su aparición pública tras conocerse su relación con Laura Escanes

Días después de que unas fotografías confirmaran el romance entre Laura Escanes y Álvaro de Luna, el cantante ha centrado parte de la atención mediática este viernes en el photocall de Los40 Music Awards, donde realizó su primera aparición en un evento público tras conocerse la noticia y atendió a las preguntas de la prensa.

El artista ha reconocido sus nervios antes de la ceremonia de premios, y se ha mostrado "muy contento" con la acogida que está teniendo su nueva canción, Tu nombre, y ha avanzado que antes de final de año sacará otro single. "Estoy deseando que llegue ese momento porque la canción que viene también es muy guay, no tiene nada que ver con el disco anterior, es un sonido muy nuevo", ha manifestado.

En el plano personal, el cantante ha reconocido ante los medios que está atravesando un buen momento, pero se ha resistido a hablar de su vida privada y su relación con Laura Escanes.

En este sentido, Álvaro de Luna ha admitido que "no lleva bien" las preguntas sobre Escanes "porque no hablo nunca de mi vida privada".

"Que me pregunten por ella, es algo que está ahí, pero bueno, no he hablado nunca de mi vida privada y tampoco lo haré ahora", ha enfatizado.

A pesar de ello, el cantante ha asegurado que en términos generales está "feliz con la vida, con este año tan maravilloso de conciertos, con la acogida de la gente y con todo lo que ha pasado, la preparación del álbum del año que viene".

A la hora de definir su situación actual, "ahora mismo podría decirse que estoy en mi pico", ha valorado De Luna. "Me va todo muy bien, me hace feliz todo lo que está pasando", ha concluido.