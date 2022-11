Jordi Sánchez ('La que se avecina') habla del estado de salud de José Luis Gil

Las noticias sobre la recuperación del actor José Luis Gil, quien hace casi un año sufrió un ictus isquémico por el que permaneció hospitalizado durante semanas, van conociéndose poco a poco, gracias en parte a las declaraciones de sus compañeros de la serie La que se avecina. El último ha sido Jordi Sánchez, conocido por interpretar a Antonio Recio en la ficción, quien ha comentado cómo se encuentra su amigo.

En declaraciones a los micrófonos de Europa Press, Sánchez ha comentado que ha podido visitar a José Luis Gil durante su recuperación y que tiene muchas ganas de volver a trabajar con él.

"Está en proceso de recuperación. Fui a verle con Nathalie Seseña, le vimos y hablamos con él", ha dicho Sánchez.

Posteriormente, otros compañeros del actor también le han visitado, ha añadido Sánchez, que explica que "lo que me dicen los que han ido después es que cada vez está mejor".

En cuanto a la relación que tienen ambos intérpretes, Sánchez ha reconocido que le echa de menos: "Llevo 15 años trabajando con él, todas las mañanas, muchas tardes y muchas noches y hemos charlado mucho. Al final son compañeros con los que te has entendido muy bien".

En este sentido, el actor que da vida a Antonio Recio en La que se avecina apunta que Gil "era un compañero al que veía a diario, precisamente con Jose nos veíamos muchísimo, ¿cómo no lo voy a echar de menos?", ha admitido.

Por otro lado, Jordi Sánchez también ha contado cómo se encuentra él tras haber pasado el Covid de forma grave y haberse recuperado. "No di ninguna lección, cogí el covid, me tocó el muerto y casi me voy al otro barrio", ha explicado.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Irene, hija de José Luis Gil, también contó en redes sociales que su padre estaba "recuperándose en casa" y que "los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle".

Ante la ausencia de noticias sobre el actor, la hija aseguraba que "simplemente, esto es lento y no hay nada que contar", zanjaba.