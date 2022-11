"Ni un centavo más a Ucrania": el polémico mensaje en un mitin de apoyo a Donald Trump en EE UU

El principal apoyo que está teniendo Ucrania en la guerra desatada tras la invasión de Rusia es Estados Unidos. La administración Biden no ha ahorrado ni dinero ni material para que las tropas ucranianas sigan resistiendo.

Pero no todo el mundo en Estados Unidos está de acuerdo. Este viernes, en un mitin de apoyo al expresidente Donald Trump, una controvertida congresista prometió que "bajo los republicanos, ni un centavo más irá a Ucrania".

Marjorie Taylor Greene, de 48 años, afirmó que si los republicanos retoman el control del Congreso en las elecciones intermedias del martes, no se incrementarán los fondos para Ucrania, ya que declaró que "nuestro país es lo primero".

La política republicana dijo que a los demócratas "solo les importa Ucrania" y no "la frontera sur de Estados Unidos", y prometió poner a los estadounidenses primero si los republicanos recuperan el mando.

Las elecciones intermedias del martes ponen los 435 escaños de la Cámara de Representantes en juego, incluidos 35 escaños en el Senado.

Taylor Greene no es la primera política republicana que critica la ayuda estadounidense a Ucrania. El mes pasado, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, propuso reducir la cantidad de dinero que se da a Ucrania en su guerra contra Rusia. "Ucrania es importante, pero al mismo tiempo no puede ser lo único, y no puede ser un cheque en blanco", dijo.

Algunos republicanos se han visto obligados a salir para tratar de distanciarse de las afirmaciones de que el partido quiere dejar de financiar más ayuda para Ucrania.

El miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Michael Waltz, rechazó esta afirmación el miércoles y dijo que la gran mayoría de su partido apoya la ayuda militar a Ucrania.

Incluso el exvicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, también apoyó el miércoles cuando dijo que quería "brindar a Ucrania los recursos para defenderse". Además, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que la idea de retirar los fondos para la defensa de Ucrania contra Rusia sería un "error".