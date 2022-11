Begoña Gutiérrez comparte los comprometidos audios que le envió Isabel Pantoja

Este viernes 4 de noviembre, Telecinco emitió este viernes 4 de noviembre una nueva entrega del Deluxe, que contó con Begoña Gutiérrez, promotora musical y una de las mejores amigas de Isabel Pantoja durante los últimos años, como invitada.

Esta aseguró que Isabel Pantoja le debe 150.000 euros por incumplir un contrato relacionado con la gira latinoamericana de la cantante, motivo por el que se ha decidido a desvelar las intimidades de la que hasta ahora era su amiga.

En uno de los audios, Pantoja hablaba de su hija: "No puedo consentir esto, yo ya no puedo más. No sé qué le pasa. No quiero hablar mal de ella, porque la amo, aunque ella diga que no. Da igual, pero yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Ni a mí ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma, que haga lo que quiera".

Isabel Pantoja y Begoña tenían una relación tan estrecha que incluso se pasaban juntas a través del teléfono hasta altas horas de la madrugada: "Estábamos enganchadas a la teletienda, nos tomábamos nuestra pastillita para descansar y nos tirábamos horas comprando por la teletienda, ella estaba enganchada a comprar en El corte inglés, sobre todo menaje de cocina", explicó.

Además, Begoña Gutiérrez confirmó que Isabel Pantoja intentó que Mediaset se encargase de pagar la corona de flores de la madre de Irene Rosales: "Me dijo que Mediaset estaba ganando muchísimo dinero a su costa y que era lo mínimo que podían hacer".