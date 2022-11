Las ayudas del SEPE a las que pueden acceder los jóvenes en paro

Los datos de desempleo juvenil en España no son buenos. Según las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el tercer trimestre del año, el porcentaje de españoles en paro entre los 16 y 25 años es 18,3 puntos superior a la media española (31% frente al 12,7% del total).

Tal y como recoge el portal Noticias Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una serie de ayudas económicas para intentar paliar los efectos del paro en la población más joven, que afecta a 540.000 personas.

Los jóvenes podrán pedir las siguientes ayudas en un plazo de 15 días hábiles desde que se quedan oficialmente en desempleo.

La primera de ellas es la prestación por desempleo, que es lo que se conoce como el paro. Para cobrarla hay que cumplir algunos requisitos: haber cotizado por desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores; no tener la edad ordinaria para jubilarse; no realizar una actividad por cuenta propia o ajena a tiempo completo o no cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

Los que no cuentan con el periodo mínimo de cotización para acceder al paro, pueden solicitar el subsidio por insuficiencia de cotización.

Para ello, los requisitos son: no tener acumulado más de 360 días cotizados, porque de ser así podría cobrar la prestación contributiva por desempleo; tener cotizados por desempleo al menos de 3 meses (90 días) si se tienen responsabilidades familiares o 6 meses (180 días), se no se cuenta con ellas; no tener ingresos, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Atendiendo al actual (aunque se prevé que suba), no se podría tener rentas mensuales por encima de los 750 euros.

Este subsidio tiene una cuantía de 463 euros al mes. La cuantía equivale al 80% del IPREM, por lo que, de cumplirse con las previsiones, en 2023 subirá hasta los 480 euros mensuales.

Por último, el subsidio extraordinario por desempleo, el último recurso para las personas desempleadas que no encuentran trabajo y tienen cargas familiares. Se puede solicitar cuando se han agotado las ayudas anteriores o si se es un parado de larga duración.

Estos son los requisitos: haber agotado los subsidios ordinarios a los que se tenía derecho; no tener rentas superiores al 75% del SMI (tanto los del solicitante como la media de la unidad familiar); no haber percibido el Programa de Activación para el Empleo (ya extinguida); tener responsabilidades familiares: tener a cargo al cónyuge o algún hijo menor de 26 años.