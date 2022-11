Sánchez contradice a Puigdemont y niega que "gente del PSOE" fuera a verle a Bélgica para "generarle expectativas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes las declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont en las que aseguraba que "gente del PSOE" había ido a visitarle a Bélgica, donde lleva cinco años fugado de la Justicia, para "generarle expectativas" de un "buen trato judicial". "Yo puedo hablar por mí. La respuesta es bien sencilla: no", ha lanzado el presidente en una rueda de prensa conjunta con Antonio Costa, primer ministro de Portugal.

Esta ocasión ha sido la primera vez en la que Sánchez ha respondido a las palabras de Puigdemont, pese a que la ministra portavoz Isabel Rodríguez ya lo desmintió el pasado miércoles. El expresidente de la Generalitat aseguró el pasado domingo que durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del Código Penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo". "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", escribió en una carta de dos páginas que ha compartido vía Twitter, el día en que cumplía cinco años en el extranjero tras el 1-O.

"No he buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni he esperado nunca los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explícito en público y en privado ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme soluciones felices", añadió el expresidente.

Estas palabras levantaron las críticas del Partido Popular y de Ciudadanos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra Sánchez por, a su juicio, "agasajar el independentismo" y entregar a sus socios "todo lo que le exigen" en lugar de "acordar" con el PP. "A Puigdemont alfombra roja de impunidad para que vuelva sin rendir cuentas ante la justicia. Depende de prófugos. A Aragonés alfombra roja para perseguir a quien pide estudiar en Español", criticó por su parte Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP.

Gamarra también aprovechó la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles para preguntar al respecto. "¿Quién es ese nuevo señor X que fue a visitar a Puigdemont?, ¿quién fue a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? y, en definitiva, ¿quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra?", lanzó Gamarra, a la que siguieron los otros diputados del PP que tenían que preguntar al resto de ministros.