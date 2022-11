Lukashenko insiste en su plan de no enviar apoyo militar a su aliado Putin: "Lo he dicho miles de veces"

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado que no tiene planes para autorizar el despliegue de militares bielorrusos en la vecina Ucrania. "Ya he dicho miles de veces que no hay tales planes", ha insistido este viernes durante un acto oficial.

Lukashenko, que ha visitado un centro de biotecnología, ha defendido en reiteradas ocasiones su cada vez más estrecha alianza con Putin y Moscú no se traducirá en una operación militar conjunta en territorio ucraniano, temor recurrente de Kiev durante estos últimos meses.

"No tenemos nada que ver con Ucrania. No necesitamos enviar a gente a combatir allí", ha afirmado el mandatario bielorruso, según la agencia de noticias oficial BelTA.

Las autoridades bielorrusas, que cifran en unos 63.000 los refugiados ucranianos que han cruzado la frontera desde febrero, han justificado los movimientos militares recientes, incluido un despliegue conjunto con fuerzas rusas, como puramente defensivos, ante las amenazas que supuestamente derivan de países vecinos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha negado que sus tropas supongan la amenaza que esgrime Lukashenko y, ante la posibilidad de que el dirigente bielorruso busque algún tipo de excusas para intervenir, ha propuesto incluso el despliegue de una misión de observadores internacionales.