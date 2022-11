Olona 'roba' el discurso antifeminista a Abascal ante el silencio de Vox

La que fuera un peso pesado en Vox hasta hace dos meses busca ahora 'robar' el discurso antifeminista de la formación de Abascal, que ya defendía como diputada. Este viernes, Macarena Olona presentó su nuevo proyecto personal, una fundación iberoamericana centrada en combatir la "ideología de género", es decir, ir contra todo postulado que defienda el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero también significa abanderar uno de los pilares de la política de Vox, que, por su parte, guarda silencio ante el nuevo camino de su excompañera de partido, cuya marcha les supuso la primera gran crisis interna.

Es más, para la presentación de este proyecto personal, Olona se sirvió de un vídeo que relataba historias ficticias "pero por desgracia de millones de familias que sufren el calvario de la ideología de género" -como ella misma describió-, combinándolas con frases del discurso que pronunció cuando todavía era diputada de Vox: "El hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, maltrata un maltratador".

Pese a ello, Olona se esforzó en marcar la diferencia entre su camino y la senda de Vox, no sin antes cargar contra sus ex compañeros durante tres años. "Pueden estar muy tranquilos quienes han intentado obstaculizar mi camino por intereses partidistas; pueden estar especialmente tranquilos quienes podían temer que mi interés fuera exclusivamente personal y que pudiera poner en riesgo el tablero político, porque el partido que estoy jugando no es político y los españoles no necesitan una fragmentación adicional del tablero político".

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, acabó por admitir que no puede descartar participar de cualquier modo en las elecciones generales. "Mentiría si hiciera una afirmación a futuro mas allá de las próximas elecciones municipales y autonómicas" del mes de mayo.

Si bien Macarena Olona apuesta hoy por su fundación, reconoce que su éxito no está garantizado. A los apoyos y a la financiación, la que fue candidata a presidir Andalucía suma sobre todo las 500.000 firmas que necesitará para presentar en el Congreso una iniciativa popular contra la "ideología de género", que sería el punto de inicio del proyecto que nació hace semanas en Panamá y busca hoy sede en Madrid.

En caso de que este no saliera adelante, la alicantina no se cierra las puertas a un futuro político. "Si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso, tendrá lugar siempre y cuando mi irrupción no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo Gobierno de España".

Insiste en que primero ha de esperar a las elecciones municipales y autonómicas "para ver la voluntad del pueblo" y defiende que en ningún caso ha utilizado la estructura de Vox para, "de manera encubierta, erigir la estructura de un nuevo partido político". Pero lo cierto es que las últimas encuestas no benefician a Vox, que cada mes presenta números más estancados. Olona celebra su propia victoria, la de que "ninguno de los golpes hayan sido en punto vital", dijo en referencia a la campaña de desprestigio que asegura haber sufrido y seguir padeciendo.

En este punto, Olona denunció públicamente los "distintos bulos que se escriben sobre ella, algunos provenientes de Vox" que son especialmente dolorosos y con los que tratan de minar" su "credibilidad". A lo que añadió, en modo de advertencia: "Obviando que nunca dejaré de formar parte de Vox, por lo que atacándome están atacando el proyecto".

"Se ha difundido que mis viajes a Panamá tenían que ver con la herencia de mi padre, que falleció en Panamá en marzo... Es indigno porque en Vox se sabe la relación dolorosa que mantenía con él y que renuncié a la herencia que me pudiera corresponder porque no me parecía ético beneficiarme de sus bienes sin haber mantenido una relación", dijo al respecto. También tildó de "falso" que Mario Conde esté detrás del proyecto y que haya aportado financiación, así como que haya recibido dinero de Irán o Venezuela, porque "tampoco habrá dinero sucio de ningún país" en su fundación.

Olona ha comenzado a estrechar lazos con países iberoamericanos como Panamá, Argentina, República Dominicana o Colombia bajo el discurso de erradicar la "ideología de género". Y esto al tiempo que busca captar a los españoles simpatizantes de su proyecto y, sobre todo, mientras mantiene "relaciones discretas" con "grandes amigos de Vox y excompañeros que, en algunos casos, ocupan cargos orgánicos en todas las instituciones".

"Lo que les traslado es que no es el momento de inmolarse y por eso mantenemos relaciones discretas", dijo ayer tras confirmar que no ha vuelto a tener relación con Santiago Abascal ni el resto de dirigentes del partido. Estos últimos, por su parte, guardan silencio. Desde la dirección de su partido también evitan hacer valoraciones acerca del nuevo rumbo de Olona. También sortean pronunciarse acerca de si en Vox ven compatible que un militante del partido pueda apoyar la nueva plataforma Fundación Igualdad Iberoamericana.