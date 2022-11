Violeta Mangriñán se sincera sobre su nuevo complejo estético

Violeta Mangriñán no suele tener reparos a la hora de hablar en su perfil de Instagram sobre sus inseguridades físicas. Una muestra de ello son sus últimas stories, en las que afirma que no se siente cómoda con su sonrisa.

"Desde hace unos meses me decís que me notáis la sonrisa rara, lo cierto es que yo también", ha expresado la influencer, que afirma que su mueca a la hora de sonreír no es la misma que la que lucía antes.

A la exconcursante de Supervivientes le acompleja que su encía asome cada vez que sonríe, algo que le ha comentado a la doctora Carla Barber, que, haciendo gala de sus conocimientos de medicina estética, le ha dicho que tiene "una sonrisa gingival".

Su amiga le ha recomendado usar bótox para acabar con este complejo, un consejo que la influencer valenciana ha publicado en su perfil para dar información a quien lo necesitara.

No es la primera vez que Mangriñán habla de estos temas. En otras ocasiones, ha contado que se ha puesto bótox en la mandíbula para combatir el bruxismo, ácido en los labios, una bichetomía para las bolas de bichot y un aumento de pecho.